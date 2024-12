Mandiraci entra e la Gas Sales decolla: Cisterna battuta 3-1, terza vittoria consecutiva

Terza vittoria consecutiva in campionato per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che dopo due ore di battaglia ha la meglio per 3-1 su una coriacea Cisterna. Una vittoria di carattere, sofferta, ma arrivata anche grazie al bel gioco dei biancorossi con un Brizard ispirato e bravo a tenere caldi tutti i suoi attaccanti.

Cisterna ha battuto bene (sette ace), per Piacenza bene l’attacco che ha chiuso con un 50% di squadra e un Mandiraci, entrato a partita iniziata, che chiude con un 67%. Dieci i muri in dei biancorossi contro i sette dei pontini.

Prima della gara, giocata in un Palabanca gremito e caloroso, campo “invaso” dai peluche lanciati dal pubblico, che saranno donati alla Caritas.

Domenica prima gara da dentro o fuori in Coppa Italia a Verona.

IL TABELLINO

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – CISTERNA VOLLEY 3-1 (25-21, 22-25, 25-23, 27-25)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Kovacevic 12, Gueye 7, Bovolenta 19, Maar 10, Galassi 12, Blizzard 3, Scanferla (L), Romanò 5, Andina, Mandiraci 9. Ne: Salsi, Ricci, Simon, Loreti (L). All. Anastasi.

CISTERNA VOLLEY: Bayram 13, Nedeljkovic 15, Faure20, Ramon 12, Diamantini 4, Fanizza, Pace (L). Ne: Finauri (L), Tarumi, Tosti, Czerwinski, Baranowicz, Mazzone, Rivas. All Falasca.

ARBITRI: Simbari di Milano, Piana di Modena.