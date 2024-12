Basket, si è chiusa la Winter Cup: “Livello delle squadre in campo molto alto”

Un po’ di stanchezza derivante da tre giorni senza sosta ripagata dall’entusiasmo dei giovani protagonisti e dall’ottima riuscita. Un’edizione particolare, la decima, della Winter Cup va in archivio con il sorriso, con la giornata domenica 29 dicembre al PalaFranzanti a far calare il sipario sul torneo under 15 maschile organizzato dal consorzio Bakery Piacenza Basket Club Young.

La mattinata si è aperta con il match che valeva il settimo posto che vedeva i biancorossi di casa opposti a Rovereto, senza riuscire a cogliere la prima gioia del torneo, mentre via via si è arrivati a scalare la classifica fino al derby Gallarate-Varese nella finalissima. A suggellare il tutto, le premiazioni inuna giornata che ha visto presenti anche Antonio Galli (presidente regionale FIP), Fabrizio Scardoni (delegato provinciale FIP) e Mario Dadati, assessore cittadino allo Sport. “Il bilancio è come sempre positivo – commenta Simone Zamboni, responsabile del settore giovanile del consorzio Bakery Piacenza Basket Club Young – raccogliamo sempre ottimi riscontri sulla parte organizzativa. Si è visto come le squadre lombarde, insieme a Tortona, siano di livello molto alto. Per la nostra formazione, peccato non aver concretizzato un cospicuo vantaggio nella finale per il settimo posto contro Rovereto; nel complesso, i nostri ragazzi hanno affrontato questa esperienza con lo spirito giusto in modo alternato, a volte sono stati più competitivi, altre meno, anche all’interno della stessa partita”.

I complimenti sono arrivati anche da Giorgio Salvemini, coach della prima squadra Bakery. “E’ bellissimo vedere tanti ragazzi giocare in questo periodo di feste, l’attività che continua è dimostrazione di grande dedizione e di serietà del progetto del nostro consorzio, a cui bisogna fare un grande plauso. Il livello tecnico del torneo è buono, si sono visti tanti bei prospetti anche strutture e società in evoluzione”.