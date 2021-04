Nel Mirino, stasera su Telelibertà il vicepresidente della Regione Elly Schlein

Sarà Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, il prossimo ospite di “Nel Mirino”, il format d’approfondimento di Telelibertà in onda stasera (16 aprile) alle ore 21 sul canale 98 del digitale terrestre. Al centro dell’intervista – condotta dal direttore Nicoletta Bracchi – l’attualità dei territori: dalla pandemia alla crisi economica, dall’impatto sociale del Covid alla sfida della vaccinazione di massa (tra obiettivi prioritari, ritardi nelle consegne e furbetti). E poi la scuola: si riuscirà davvero a evitarne l’ulteriore chiusura nei prossimi mesi? Ma spazio anche alle tematiche legate a un’importante delega amministrativa in capo a Schlein: il contrasto alle diseguaglianze e la transizione ecologica. In che modo l’emergenza Covid ha amplificato le disparità? Su quale fronte si muovono le istituzioni?

Le repliche sono in programma sabato alle ore 9 e 16.30, domenica alle 16.30 e lunedì alle 10, sempre su Telelibertà.