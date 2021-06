“Il filo rosso”, via alla webserie di Scopri Piacenza: ecco la prima puntata

S’intitola “Il filo rosso” la webserie del portale turistico ScopriPiacenza.it, al via oggi con una puntata d’esordio ambientata tra le vie del centro storico cittadino.

Una caccia al tesoro emozionante, ricca di curiosità e storia – quella raccontata nel format prodotto da Editoriale Libertà. Protagonisti del racconto sono Giulia, affascinante amante della bicicletta e fotografa amatoriale, e Andrea, il suo amico di penna, piacentino fino all’osso e dall’inconfondibile “erre” nostrana. Ma c’è un’altra grande protagonista della storia, tanto importante da offrire sfondi, paesaggi, location e trama: è Piacenza, scoperta e conosciuta attraverso gli indizi che Andrea propone alla sua Giulia, un “filo rosso” da seguire per arrivare finalmente a conoscersi di persona.

La webserie nasce per promuovere, in modo anticonvenzionale, il portale ScopriPiacenza.it, lo strumento fondamentale che guiderà la ragazza nel suo percorso. Le prossime puntate verranno pubblicate su YouTube, ma gli spettatori saranno messi alla prova prima di ogni episodio: anche a loro, attraverso i canali social di Editoriale Libertà, verranno proposti gli indovinelli di Andrea! Chissà se Giulia riuscirà a non spezzare il suo “filo rosso”?

La regia è di Giuseppe Piva, il soggetto e la sceneggiatura di Alessandra Colpo e le immagini di Davide Franchini.

