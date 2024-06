Volkswagen: ufficiale lo sviluppo di un’auto elettrica

L’auto elettrica targata Volkswagen sarà un concentrato di qualità e accessibilità

Volkswagen ha ufficializzato i propri piani per lo sviluppo di un’auto elettrica a basso costo, interamente concepita e prodotta in Europa, con un lancio previsto nei prossimi anni. La casa automobilistica tedesca ha ribadito il suo impegno nel settore delle auto elettriche a prezzi accessibili, presentando ambizioni di rilievo per un veicolo completamente ideato internamente. L’azienda ha confermato che il nuovo modello, con un prezzo mirato di circa 20.000€, sarà creato senza ricorrere a collaborazioni esterne, sottolineando così la volontà di mantenere un controllo totale sul processo di sviluppo. Questa strategia è volta a garantire coerenza con la visione e gli standard qualitativi del marchio, mirando a realizzare un veicolo che sia non solo economicamente accessibile, ma anche all’avanguardia in termini di prestazioni e caratteristiche. Tale approccio è perfettamente allineato con l’orientamento di Volkswagen verso l’innovazione tecnologica.

L’annuncio rappresenta un importante spartiacque per l’azienda, che intende consolidare la propria posizione nel crescente mercato delle auto elettriche. Volkswagen ha evidenziato l’importanza strategica di questo progetto, definendolo un chiaro impegno verso l’Europa come centro di produzione. Il nuovo modello a basso costo sarà fabbricato in Europa, anche se la località precisa non è ancora stata resa nota. Questa decisione riflette il sostegno di Volkswagen all’industria locale e il suo contributo alla crescita economica del continente, oltre a potenziali vantaggi logistici e di distribuzione per l’accesso al mercato europeo. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un veicolo elettrico economico senza compromettere qualità e prestazioni, ponendosi in linea con altre case automobilistiche che stanno investendo in soluzioni EV low cost. Il lancio del nuovo modello è previsto per il 2027, dimostrando la ferma volontà di Volkswagen di guidare l’innovazione nel settore automotive e rendere la mobilità elettrica una realtà accessibile a tutti.

di Francesco Messina