Cupra Tavascan: design, tecnologia e prestazioni da brivido

Una sfida per il futuro, a bordo dell’innovazione: ecco Cupra Tavascan

Cupra Tavascan non è solo un SUV elettrico, è una dichiarazione di intenti. Il nuovo modello del marchio spagnolo Cupra rappresenta l’avanguardia della mobilità elettrica, coniugando design elettrizzante, tecnologia di ultima generazione e prestazioni da brivido. Per saperne davvero tutto vi rimandiamo all’articolo completo dei ragazzi di tuttotek.it!

Sin dal primo sguardo, Cupra Tavascan si distingue per le sue linee sportive e aerodinamiche. Il design è un connubio perfetto tra eleganza e aggressività, con i fari anteriori a LED Matrix che disegnano una firma luminosa a tre triangoli e il posteriore dominato dalla caratteristica illuminazione Cupra. I cerchi in lega, disponibili in diverse misure fino a 21 pollici, sottolineano il dinamismo del suv.

Salendo a bordo di Cupra Tavascan, si viene avvolti da un’atmosfera lussuosa e tecnologica. La consolle sospesa a forma di Y, definita da Cupra la “spina dorsale”, collega la console centrale alla plancia creando un ambiente unico. Il vero protagonista è lo schermo centrale da 15 pollici, il più grande mai installato su una Cupra, che offre un controllo intuitivo di tutte le funzioni del veicolo. L’illuminazione LED diffusa, presente in tutto l’abitacolo, crea un’atmosfera rilassante e personalizzabile. I sedili sportivi avvolgenti, disponibili anche nella versione CUP ancora più performante, garantiscono comfort e supporto ottimali per ogni viaggio.

Cupra Tavascan è disponibile in due versioni, Endurance e VZ, entrambe dotate di una batteria agli ioni di litio da 77 kWh che garantisce un’autonomia di guida fino a 568 km nel ciclo WLTP. La versione Endurance, con motore elettrico posteriore, eroga 286 CV e vanta un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. Per gli amanti delle emozioni forti, la versione VZ, dotata di un secondo motore elettrico all’anteriore, raggiunge i 340 CV e brucia lo 0-100 km/h in soli 5,5 secondi, con un’autonomia di 522 km.

Cupra Tavascan è dotata di una dotazione tecnologica completa che la rende un’auto sicura e connessa. Il sistema infotainment da 15 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, permette di gestire tutte le funzioni multimediali e di navigazione con un semplice tocco. L’Adaptive Cruise Control (ACC) garantisce una guida confortevole e sicura, mentre le telecamere a 360° e il sistema di parcheggio automatico facilitano le manovre anche negli spazi stretti.

Cupra Tavascan è più di un semplice SUV elettrico, è un’esperienza di guida unica che unisce stile, prestazioni e tecnologia. Un’auto perfetta per chi cerca il non plus ultra e non teme di osare.

di Marta Gravina