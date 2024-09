Ritorno in ufficio? Provate questi gadget

Dopo le vacanze è difficile ricominciare, ma questi accessori daranno una marcia in più alla vostra routine d’ufficio

Purtroppo, le vacanze stanno volgendo al termine un po’ per tutti. C’è chi si è già rimesso dietro la scrivania e chi lo farà tra poco. Certo, le ferie ci aiutano a ricaricare le batterie, ma la dura verità è che poi si deve tornare alla vecchia routine quotidiana in ufficio. Per renderla più semplice e meno pesante, abbiamo selezionato una serie di accessori molto utili da avere sulla propria scrivania per migliorare la produttività e l’ergonomia della postazione.

Sedia da ufficio ergonomica. Una buona sedia è essenziale per mantenere una postura corretta durante lunghe ore di lavoro. È importante scegliere una sedia regolabile in altezza e inclinazione dello schienale, con un supporto lombare adeguato per prevenire dolori alla schiena. I braccioli regolabili aiutano a rilassare le spalle e a mantenere i gomiti nella posizione giusta. Anche i materiali contano: meglio optare per tessuti traspiranti e imbottiture confortevoli e durature. Ad esempio, questo modello risponde ai vari requisiti.

Stand per laptop. Gli stand per laptop migliorano l’ergonomia e prevengono il surriscaldamento durante l’uso intensivo. Posizionando il laptop su uno stand, si favorisce la dissipazione del calore e si migliora la postura, soprattutto se abbinato a tastiera e monitor esterni. Molti modelli offrono anche hub USB integrati, rendendo la postazione di lavoro più efficiente e versatile. Noi consigliamo questo prodotto, che offre tutte le funzionalità di un hub USB avanzato, assieme alla comodità di uno stand.

La webcam ideale. Anche se molti laptop hanno una webcam integrata, spesso la qualità è scadente, non solo in termini di risoluzione, ma anche per dimensione del sensore, autofocus e illuminazione. Per migliorare la qualità delle videochiamate, è consigliabile utilizzare una fotocamera con messa a fuoco e un sistema di illuminazione integrato, garantendo un video stream di alta qualità in qualsiasi condizione. Se non sapete quale modello scegliere, potete provare questo!

Ma non finisce qui. Molti altri accessori e alternative vi attendono nella guida completa pubblicata su tuttotek.it, quindi dateci un’occhiata durante la pausa caffè!

di Alberto Bacchin