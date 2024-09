PS5 Pro: ecco l’annuncio ufficiale, data d’uscita confermata e prezzo da capogiro

Sony ha presentato questa console “mid-gen” durante un evento dedicato

Sony ha finalmente presentato la sua attesissima PlayStation 5 Pro, promettendo un salto di qualità significativo nel panorama dei videogiochi. La nuova console del gigante giapponese è progettata per offrire prestazioni superiori, elevando l’esperienza di gioco a nuovi livelli di immersione e dettaglio.

Il cuore pulsante della PS5 Pro è un hardware notevolmente migliorato rispetto al modello standard. La nuova GPU offre un incremento di prestazioni del 45%, garantendo una grafica straordinaria con effetti di luce e ombre più realistici, grazie a un ray tracing avanzato. La console introduce anche la tecnologia PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), che potenzia la qualità dell’immagine attraverso un upscaling raffinato. Questo si traduce in dettagli più nitidi e una fluidità visiva migliorata, per un’esperienza di gioco senza compromessi.

Tuttavia, questo livello di prestazioni ha un prezzo. La PS5 Pro sarà disponibile al costo di 799€, un investimento significativo per i giocatori. La console sarà rilasciata il 7 novembre 2024. Sony ha già mostrato come alcuni giochi esclusivi, tra cui Marvel’s Spider-Man 2 e Ratchet & Clank: Rift Apart, trarranno enormi benefici da questo aggiornamento, con ambienti di gioco più dettagliati e una maggiore quantità di elementi visivi sullo schermo.

La PS5 Pro è pensata per i giocatori più esigenti, disposti a investire per ottenere il massimo in termini di qualità grafica e prestazioni. Chi cerca un’esperienza di gioco visivamente impressionante e fluida troverà nella PS5 Pro la scelta ideale. Tuttavia, è importante notare che la PS5 standard continua a offrire un’ottima esperienza e che molti giochi saranno perfettamente giocabili su entrambe le versioni. Con la PS5 Pro, Sony innalza il livello delle prestazioni nel mondo del gaming. Sebbene il prezzo sia elevato, la console promette un’esperienza di gioco di nuova generazione che potrebbe conquistare molti appassionati. Sarà interessante osservare come il mercato reagirà a questa novità e in che modo gli sviluppatori sfrutteranno le potenzialità avanzate della PS5 Pro.

di Francesco Messina