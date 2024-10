Narwal Freo Z Ultra: il robot che rivoluziona la pulizia domestica

La nuova frontiera delle pulizie automatiche a casa: dal design al funzionamento, scopriamo il Narwal Freo Z Ultra

Il Narwal Freo Z Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta, pensato per semplificare le pulizie grazie a un’automazione avanzata e prestazioni elevate. Questo dispositivo combina aspirazione, lavaggio e manutenzione automatica, riducendo al minimo l’intervento umano. Se volete saperne davvero tutto, vi rimandiamo alla recensione completa dei ragazzi di tuttotek.it!

Il design rotondo e il sensore 3D frontale permettono al robot di rilevare ostacoli con precisione, anche al buio. La tecnologia di navigazione utilizza un doppio chip AI con Tri-Laser Ultrasonico, mentre i sensori anticaduta e un sensore specifico per tappeti adattano automaticamente potenza di aspirazione e quantità d’acqua.

La spazzola a spirale evita grovigli di peli e capelli, mentre i due mop triangolari applicano 12 Newton di pressione per una pulizia accurata, anche negli angoli più difficili. Un sistema di sollevamento dei panni di 12 mm evita di bagnare i tappeti.

La base di ricarica compatta ha serbatoi separati per acqua pulita e sporca e un alloggio per il detergente dosato automaticamente. Un sistema di asciugatura con aria calda a 40°C mantiene i panni pronti per la prossima pulizia. Tuttavia, manca lo svuotamento automatico del serbatoio della polvere.

Il Freo Z Ultra presenta un’eccellente capacità di aspirare polvere, detriti, peli e capelli grazie a una potenza di 12.000 Pa. Il lavaggio è efficace, con la possibilità di regolare la frequenza di pulizia dei panni tramite app, anche se il consumo d’acqua è significativo e richiede frequenti riempimenti.

Per una gestione delle pulizie completamente automatizzata, è disponibile un kit opzionale per collegare la base alla rete idrica. Nonostante qualche piccola limitazione, il Narwal Freo Z Ultra è un valido alleato per chi cerca praticità e tecnologia avanzata nella pulizia della casa.

di Marta Gravina