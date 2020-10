Nuovo parco a Gragnanino. Il sindaco: “Risultato frutto di gioco di squadra”

gragnanino inaugurazione parco giochi

E’ stato inaugurato ieri, domenica 4 ottobre, un nuovo parco giochi per i bambini di Gragnanino. Si trova in via Madre Teresa di Calcutta: “Non è certo una “grande opera” – ha dichiarato il sindaco di Gragnano, Patrizia Calza – ma è stata una inaugurazione alla quale tenevamo in maniera particolare. Si è trattato di un esempio di cittadinanza attiva in cui i cittadini hanno collaborato a trasformare un’area incolta in un parco giochi a disposizione di tutti i bambini. Un bel gioco di squadra: il proprietario del terreno l’ha concesso in comodato d’uso al Comune, un gruppo di residenti ha dissodato, seminato e attrezzato l’area occupandosi della sua manutenzione. Il Comune ha messo a disposizione una serie di giochi” E in occasione dell’inaugurazione è stato piantumato un primo alberello dai bambini presenti.