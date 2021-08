In contromano a cento chilometri orari, panico in autostrada a Piacenza

A oltre cento chilometri orari contromano in autostrada, urtando le auto di passaggio che cercavano di evitarlo prima di terminare la sua corsa folle contro un guardrail laterale. Sono stati momenti di paura, oggi pomeriggio, per gli automobilisti che poco dopo il 19 sono transitati sulla corsia sud dell’A21 a Piacenza, in corrispondenza del viadotto che attraversa il centro della città: qui, un’auto si è immessa in senso opposto ed ha seminato il panico per diversi chilometri prima di essere bloccata dalla polizia stradale di Alessandria.

L’episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime, si è risolto incredibilmente senza feriti. Le responsabilità dell’automobilista sono al vaglio della polizia stradale.