“A teatro con mamma e papà” e “Salt’in banco”: rassegne al via. Il programma completo

Ritornano in teatro a Piacenza la rassegna per le scuole “Salt’in Banco” e la rassegna per le famiglie “A teatro con mamma e papà”. Le stagioni di teatro ragazzi 2021/2022 firmate Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza e curate da Simona Rossi, responsabile progetti teatro ragazzi, teatro scuola e formazione, propongono

ancora una volta un articolato e ricco programma di spettacoli, e non solo, forti di una consolidata esperienza: siamo infatti alla 42° edizione di “Salt’in Banco” e alla 27° edizione di “A teatro con mamma e papà”.

Un’esperienza di lavoro e confronto con le giovani generazioni sia sul piano artistico sia sul piano organizzativo che caratterizza il centro di produzione teatrale piacentino diretto da Diego Maj. Proposte che, affiancandosi alla stagione di prosa del Teatro Municipale e al Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena”, vanno a completare

l’offerta teatrale per la città e sul territorio.

Non solo spettacoli ma anche laboratori, incontri e progetti formativi. Un teatro da vedere e un teatro da conoscere attraverso le attività educational. Un teatro che mette al centro bambini e ragazzi, scuole e famiglie. Trentatré titoli, 25 compagnie, oltre 70 aperture di sipario. Più di 20 percorsi educational, a cui si aggiungono a una sezione

di letture animate da realizzare nelle scuole e una sezione di proposte online e on demand.

“Salt’in banco”, Rassegna di teatro scuola, prevede spettacoli e attività educational per l’intera durata dell’anno scolastico, con appuntamenti per tutte le fasce d’età, dai nidi d’infanzia fino alle scuole superiori. Una programmazione che si svolge al Teatro Filodrammatici, al Teatro Municipale, al Teatro Gioia, allo Spazio Luzzati, ma

anche nelle scuole e online. L’attività organizzativa fa capo all’ufficio scuola e formazione di Teatro Gioco Vita.

“A teatro con mamma e papà”, Rassegna di Teatro per le Famiglie è un cartellone di appuntamenti da novembre ad aprile: rappresentazioni pomeridiane (alle 16.30) la domenica e giorni festivi al Teatro Filodrammatici, oltre a percorsi

animati nel nuovo Spazio Luzzati. La rassegna “A teatro con mamma e papà” e tutte le attività formative inserite nel cartellone di “Salt’in Banco” vengono svolte in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano nell’ambito del programma “InFormazione Teatrale”. Le Stagioni di Teatro Ragazzi sono organizzate da Teatro Gioco Vita con il contributo di Mic e Regione Emilia Romagna.

A TEATRO CON MAMMA E PAPA’ – IL PROGRAMMA

SALT’IN BANCO – IL PROGRAMMA COMPLETO