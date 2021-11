Il turno trionfale di Piace e Fiorenzuola in primo piano a Zona Calcio dalle 20.30

La fondamentale vittoria salvezza del Fiorenzuola contro il Legnago di ieri e le prime immagini dello strepitoso successo di questo pomeriggio del Piacenza a Gorgonzola contro l’Albinoleffe saranno protagoniste questa sera nel corso di Zona Calcio, la trasmissione condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà, in onda ogni lunedì alle 20.30 su Telelibertà.

In primo piano, dunque, il trionfale turno delle squadre piacentine di Serie C, con immagini, gol e commenti degli ospiti in studio.

Poi spazio ai dilettanti, con tanti gol, immagini e commenti sulle partite della domenica, dall’Eccellenza alla Terza Categoria.

Come sempre, è possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909 con opinioni, pareri o domande.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà domani alle 9.00 e alle 17.00