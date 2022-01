A Borgonovo si festeggiano i 100 anni di nonna Luisa: “una donna dolcissima”

Tanti auguri a Luisa Fellegara, classe 1922, che ha raggiunto l’invidiabile traguardo del secolo di vita, dopo un’esistenza dedicata alla famiglia e al lavoro. Ospite della casa di riposo Gardenia di Borgonovo, la centenaria è stata festeggiata con una grande torta di compleanno.

In passato nonna Luisa ha lavorato come mondina nelle campagne attorno a Borgonovo, dove raccoglieva pomodori. In seguito ha venduto polli sul mercato insieme al marito, Martino Zuffada. “Partiva in bicicletta – ricorda il figlio Lodovico, detto Gianni – insieme a mio padre. Andavano sui mercati di Pianello e a Santa Maria della Versa a vendere polli e pulcini”.

Per un periodo, inoltre, ha dato una mano al figlio a gestire un bar a Borgonovo. Una vita vissuta a pieno, dedicata ai propri cari e al lavoro. Una vita contraddistinta anche da fatiche che però, non le hanno mai tolto il sorriso. “Luisa è una donna dolcissima. Le siamo tutti molto affezionati” dicono gli operatori della casa protetta.