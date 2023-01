Karate, quinto posto per la piacentina Giulia Ghilardotti agli Italiani assoluti

Giulia Ghilardotti, una della atlete più quotate d’Italia, si è classificata al quinto posto ai Campionati Italiani Assoluti che si sono tenuti a Torino.

Il Campionato Italiano Assoluto Fijlkam è la competizione italiana più importante in quanto vi partecipano gli atleti che hanno superato le selezioni regionali e gli atleti professionisti dei gruppi sportivi militari dell’Esercito, della Guardia di Finanza, della polizia e dei carabinieri.

Nella categoria -55Kg Giulia ha sostenuto cinque incontri è stata battuta di misura solo da atlete professioniste quale l’atleta dell’esercito che poi ha conquistato il titolo di campionessa italiana. Giulia ha 19 anni ed è un’atleta talentuosa con un curriculum agonistico eccezionale.

Ha conquistato per quattro anni il titolo di Campionessa d’Italia, l’ultimo nel 2022 (campionessa d’Italia Under-21) e altre due medaglie di bronzo sempre ai Campionati Italiani. Inoltre, è stata titolare per vari anni della nazionale italiana Fijlkam, prima nella categoria cadette e poi juniores conseguendo anche il titolo di vicecampionessa europea nel 2018 a Sochi (Russia).

Ha conquistato numerosi trofei nazionali e internazionali e la portacolori piacentina si allena da quando aveva cinque anni presso la società Karate Piacenza Farnesiana guidata dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dall’allenatore Pier Paolo Cagnoni.

Numerosi i riconoscimenti istituzionali che la Ghilardotti ha ricevuto negli anni ed è stata la stessa Federazione a premiarla (insieme ad altre due atlete in tutta Italia) con una cospicua borsa di studio consegnata al centro olimpico federale in occasione del Campionato Italiano Junior ove la sorella Angelica ha conquistato il titolo di campionessa d’Italia 2021 nella categoria -53kg.

La società piacentina ha avuto riconoscimenti istituzionali di grande rilievo nel 2017 quando il Coni di Piacenza al Gran Gala dello sport ha premiato il Karate Piacenza Farnesiana come migliore società nella formazione giovanile di tutti gli sport di Piacenza e provincia.

Il ConiEmilia-Romagna nel 2020 ha premiato la società con una cospicua somma per i risultati agonistici e riconoscendola come migliore società di karate della regione. Inoltre, nelle classifiche degli ultimi quadrienni olimpici, risulta essere sempre nelle prime top 30 società (alle quali vengono assegnati il massimo dei voti per le elezioni federali) su 1200 affiliate alla Fijlkam.

Recentemente il maestro Boselli è stato insignito dal Coni Emilia-Romagna con la stella di bronzo al merito sportivo.