“San Salvatore è un angolo di paradiso, un patrimonio che noi tutti dovremmo tutelare”

“San Salvatore è un piccolo angolo di paradiso, e anche quando troviamo sulle sponde cicche di sigarette e cartacce le raccogliamo e le portiamo via, come esempio anche per i bambini che poi “imitano” il nostro fare”.

Un comportamenti di civiltà che non viene messo in pratica da tutti, come denunciato dalla foto e dalla lettera giunta in redazione di un piacentino “adottato”, come si definisce lui, con la quale manifesta la sua indignazione per la maleducazione e la mancanza di rispetto da parte di tanti turisti e bagnanti.

“Mi son trasferito a luglio 2021 in questa bellissima città – prosegue la missiva -, ho imparato a conoscere le bellezze naturalistiche e cittadine del capoluogo e della e provincia. In estate spesso frequento San Salvatore per trovare refrigerio con mio figlio piccolo e amici. Mi bolle il sangue quando vedo questa maleducazione e non rispetto.

Queste bellezze naturalistiche sono patrimonio di tutti che tutti dovremmo tutelare”.