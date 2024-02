MG3 Hybrid+: la compatta che sfida il segmento B con tecnologia ed innovazione

MG presenta la sua nuova compatta ibrida: una nuova sfida al mercato del segmento B

Nel corso del Salone di Ginevra 2024, MG ha svelato la sua nuova compatta: La MG3 Hybrid+, il modello che segna l’ingresso del marchio nel segmento B delle full hybrid. Dal design accattivante e dalle dimensioni generose, la MG3 Hybrid+ si presenta con un frontale grintoso e d’impatto, che riprende alla grande la filosofia del marchio, fiancate slanciate e una lunghezza di 4.11 metri, che la rende una delle più grandi del segmento ed offre un’abitabilità confortevole per 5 passeggeri. La gamma di colori offre diverse alternative per soddisfare tutti i gusti, dalla classica tinta bianca alle più vivaci rosso e giallo.

L’interno è ben equipaggiato e tecnologico, con un quadro strumenti digitale da 7’’ e un display di infotainment da 10.25’’. La dotazione di serie comprende anche il climatizzatore manuale, i sensori di parcheggio posteriori e una retrocamera. Tra i sistemi ADAS, invece, sono già stati confermati il mantenimento della corsia, l’avviso di collisione anteriore e il Traffic Jam Assist. Gli allestimenti più costosi, infine, garantiscono l’accesso senza chiave, i sedili riscaldati e la telecamera a 360°.

Il sistema Hybrid+ combina un motore benzina da 1.5 litri da 120 CV con uno elettrico da 136 CV, per una potenza complessiva di 143 CV. La presenza di una batteria da 1.83 kWh permette di viaggiare in modalità completamente elettrica per brevi tragitti. Potenzialmente, la MG3 Hybrid+ offre consumi medi di 4,4 l ogni 100 km. Purtroppo, attualmente, i prezzi della nuova proposta di MG per il segmento B ibrido non sono ancora stati ufficializzati dall’azienda anglo-cinese. Si stima, comunque, fasce di prezzo intorno ai 20.000 euro, che la posizionerebbero come una delle compatte full hybrid più convenienti del mercato attuale.

In definitiva, MG3 Hybrid+ si presenta come una proposta interessante per chi cerca un’auto efficiente, spaziosa e tecnologicamente avanzata a un prezzo, speriamo e si stima, competitivo.

di Marta Gravina