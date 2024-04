Dacia si conferma sempre più l’auto degli italiani: i numeri record che confermano la crescita del marchio automobilistico

La casa rumena fa registrare numeri record in questo primo trimestre del 2024 con un netto aumento delle vendite rispetto al 2023

Quando si parla del marchio automobilistico Dacia si fa riferimento a chi vuole un veicolo per lo più di semplice caratura e dal prezzo conveniente. Questi sono solo alcuni dei segreti dietro al successo che il brand appartenente al gruppo Renault dal 1999 sta ottenendo in larga scala e specialmente nel nostro Paese. Se andiamo a snocciolare i dati e prendiamo in esame i numeri, non si può non evidenziare l’esponenziale crescita che Dacia sta acquisendo in Italia. Nei primi due mesi del 2024, Dacia ha venduto quasi 20.000 esemplari dei suoi modelli, registrando un notevole incremento di circa il 17,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questi numeri hanno fatto lievitare la quota di mercato del brand che sale al 6,1%, che si conferma ancora una volta come il marchio automobilistico più amato e scelto dai clienti privati in Italia. A trainare il marchio è soprattutto il canale dei clienti privati. Solo a febbraio di quest’anno Dacia è cresciuta del 15% in volumi rispetto al 2023. Un enorme passo in avanti che numericamente parlando fanno lievitare a un +20% rispetto all’anno passato e mezzo punto percentuale in più (10,5%) nel canale dei privati, sempre facendo il confronto con il 2023.

Nel settore dei privati a far da protagonista è senza dubbio l’alimentazione GPL che da inizio 2024 è stata la scelta più adottata da tre clienti su quattro che hanno acquistato una nuova Dacia. Resta pressochè stabile invece la presenza dell’alimentazione a benzina, mentre è in calo il diesel che fa registrare circa il 6% del totale. Aumenta invece la richiesta per le varianti elettriche della gamma Dacia, in attesa di veder aumentare il parco auto a impianto elettrico con le nuove versioni full hybrid e mild hybrid del nuovo Duster. Spostandoci sul fronte dei modelli invece troviamo come modello più venduto il Sandero, che a oggi compone più del 60% delle vendite ai privati. Al secondo posto troviamo il SUV Dacia Duster con quasi il 29% di mix, chiudono poi Jogger e Spring che condividono l’8% residuo delle vendite ai canali privati. L’exploit che sta avendo il marchio Dacia nel mondo e specialmente in Italia è anche da ricondurre al diktat che l’azienda propone sulla politica del “giusto prezzo” che offre un rapporto favorevole tra il costo d’acquisto, dotazioni e specifiche tecniche dell’auto.

di Lorenzo Apuzzo