Il Trofeo Mini Bike Unione Valnure Valchero si tinge di giallo, al via da Sariano

Sarà il giallo il colore della 24esima edizione del Trofeo Mini Bike Unione Valnure Valchero, il colore del Tour de France che il 1 luglio vedrà la partenza della terza tappa da Piacenza. Gialla sarà anche la bici da corsa logata Tour de France che sarà regalata al primo classificato assoluto al Trofeo Mini Bike, al termine di tutte le 6 tappe di cui si compone.

AVVICINARE I BAMBINI ALLO SPORT

La manifestazione, non agonistica, è rivolta a tutti i bambini e bambine e ragazzi e ragazze dai 5 ai 12 anni ed è promossa dalla Scuola Ciclismo Piacenza e dalla Polizia locale di Valnure Valchero per avvicinare i bambini e ragazzi allo sport, alle regole della strada e all’aggregazione. Prenderà avvio sabato 4 maggio a Sariano di Gropparello alle 15.30 e, in 6 tappe, si concluderà il 22 giugno a Piacenza.

IL SOSTEGNO DELLA LILT

Grazie al sostegno economico di Lilt (lega italiana lotta ai tumori) e Avis provinciale sarà possibile consegnare caschetti con il logo del Tour de France ai primi 125 classificati. Ulteriore omaggio al Tour saranno le medaglie, diverse ed uniche per ogni tappa che riportano una bicicletta. Ci saranno anche le maglie gialle, che saranno consegnate ai primi classificati di ogni tappa del Trofeo Mini Bike per indossarla a quella successiva.

Primo appuntamento sabato 4 maggio a Sariano di Gropparello alle 15.30, nell’area verde.

LE GARE

In tutte le tappe i ragazzi si sfideranno in una prova di velocità su terreno naturale con le loro mountain bike e di seguito si cimenteranno in una prova di abilità, sempre in sella alle biciclette (questa prova sostituirà i tradizionali quiz di educazione stradale)

Seconda tappa sarà a Carpaneto sabato 11 maggio alle 16, nell’area verde in via Confalonieri; la terza a San Giorgio sabato 18 maggio alle 16 ai Giardini Vittoria; quarta tappa a Podenzano sabato 25 maggio alle 16 al parco urbano tra via Piave e via Di Vittorio; quinta tappa a Vigolzone l’1 giugno alle 16 in via Tobagi. L’ultima tappa sarà a Piacenza il 22 giugno alle 16 nell’area verde in via IV Novembre.

In caso di pioggia la singola manifestazione sarà annullata.