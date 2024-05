Da Bossoni Automobili è di scena la Nuova Audi A3 allstreet

Per affrontare con stile e determinazione ogni strada, ecco la Nuova Audi A3 allstreet, il nuovo urban crossover dei quattro anelli. Un connubio perfetto di design audace, performance dinamica e versatilità per adattarsi alla vita quotidiana.

L’invito è quello di recarsi presso lo showroom Audi Bossoni Automobili di Piacenza, in via Emilia Pavese 168 (contatti 0523 1908060), per ammirarne le linee e conoscere le caratteristiche di questo restyling che si ispira al mondo dell’off-road.

La Nuova Audi A3 allstreet offre anche un’esperienza di guida eccezionale in qualsiasi situazione, grazie alla sua tecnologia avanzata e a motori potenti ed efficienti, sistemi di assistenza all’avanguardia e tecnologia mild-hybrid. L’auto dispone di motori potenti ed efficienti, con potenza a partire da 150 CV (Consumo di carburante nel ciclo combinato: 5,8–5,0 l/100 km; emissioni di CO₂ nel ciclo combinato: 141–123 g/km). Grazie ad Audi drive select e al cambio a doppia frizione S tronic, è possibile personalizzare l’esperienza di guida per adattarsi allo stile del guidatore.

L’assetto dell’Audi A3 allstreet è rialzato di 30 mm rispetto all’A3 “standard” e le sospensioni hanno un’escursione maggiorata di 15 mm. La vettura tedesca monta di serie cerchi in lega di 17”, anziché quelli di 16” di primo equipaggiamento dell’Audi A3 Sportback e della Sedan. Versatilità e comfort per tutte le avventure.

Con un interno spazioso e flessibile, questa vettura ti permette di affrontare qualsiasi viaggio con facilità e comodità. I materiali di alta qualità e la cura meticolosa per i dettagli rendono l’abitacolo un’oasi di comfort e raffinatezza, offrendoti un ambiente accogliente anche durante i tragitti più lunghi.

Con la Nuova Audi A3 allstreet ogni avventura diventa un’esperienza da vivere appieno, senza compromessi. Con elementi off-road sorprendenti e la distintiva griglia Audi “Singleframe” ottagonale, questa vettura promette di distinguersi ovunque vada.

Un design che stuzzica la curiosità. La allstreet cattura l’attenzione, il fascino esteriore è enfatizzato dai proiettori a LED Audi Matrix, che non solo forniscono un’illuminazione precisa, ma anche sottolineano il temperamento sportivo della vettura.

L’interno della Nuova Audi A3 allstreet è pensato per garantire un’esperienza tecnologica all’avanguardia. Di serie è disponibile la radio digitale DAB+, un display touch da 10.1 pollici, l’Audi virtual cockpit e un comodo caricabatterie induttivo per smartphone. La vettura offre anche la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, garantendo un’interfaccia intuitiva con i dispositivi mobili. Il sistema di infotainment MMI di Audi permette di accedere anche all’assistente vocale Alexa e a un app store integrato, per una guida connessa e senza interruzioni.

Con la Nuova Audi A3 allstreet, la tecnologia è al servizio del comfort e della sicurezza, offrendo tutto ciò di cui si ha bisogno per viaggiare con stile e tranquillità: Audi Bossoni Automobili vi aspetta per illustrarne tutte le novità