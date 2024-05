Segui la bici gialla: svelato il mistero, è targato Bossoni Automobili

Rivelato oggi, venerdì 10 maggio 2024, il mistero che ha catturato tanti piacentini nei giorni scorsi. “Segui la bici gialla”, un invito che richiamava idealmente il Tour de France che tra qualche settimana partirà proprio da Piacenza, ma non solo: le scritte proiettate sugli edifici cittadini hanno incuriosito e lasciato in attesa molti cittadini.

Segreto svelato, come dicevano: l’iniziativa è partita da Bossoni Automobili, che in questi giorni ospita nello showroom in via Emilia Pavese, 168 la Nuova Audi A3 allstreet.

La bici gialla infatti si è palesata oggi in Piazza Cavalli, vivace nei suoi brillanti giallo e nero, per offrire ai fortunati che si sono trovati a passeggiare lì in quel momento un omaggio della Concessionaria.

Un “gira la ruota” in piena regola, con la possibilità di vincere un cappellino brandizzato dalla Casa dei quattro anelli oppure un long test drive di questo nuovo gioiello della casa madre tedesca.

Per chi non avesse avuto la fortuna di incappare nella bici gialla, l’appuntamento è in showroom, per scoprire tutte le novità della Nuova Audi A3 allstreet.