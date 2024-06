Rinfrescarsi in modo smart: ecco i condizionatori portatili

Per tutti quei locali che non sono dotati di impianto di condizionamento, la tecnologia ci dà oggi delle soluzioni economiche e semplici da utilizzare

Con l’arrivo dell’estate, arriverà anche il caldo torrido. Diventa ogni anno sempre più difficile sopravvivere senza condizionatore, ma cosa fare se alcuni locali che frequentiamo abitualmente non sono climatizzati? Installare o estendere un impianto di condizionamento può essere molto costoso e poco pratica, specialmente se si vuole raffreddare un solo locale, per esempio una camera da letto o un ufficio. Ecco perché esistono i condizionatori portatili: compatti, economici ed efficienti permettono di raffreddare una stanza, senza dover installare macchinari costosi e passare tubi attraverso le pareti. Inoltre potremo facilmente spostarli da una stanza all’altra a seconda delle necessità. Vediamo alcuni modelli tra i più interessanti!

Argoclima Milo Plus. Senza dubbio uno dei migliori prodotti in commercio. Con i suoi 13000 BTU/h può raffreddare stanze di circa 50 mq. Inoltre è dotato di molte funzionalità smart come la connessione Wi-Fi per il controllo remoto e varie modalità di climatizzazione, compresa quella notturna a basso livello di rumorosità. Inoltre la classe energetica è A++. Perché non ci date subito un’occhiata?

De’Longhi Pinguino. Un nome ormai leggendario. Il Pinguino viene venduto in varie versioni con diversi livelli di potenza. A seconda delle dimensioni della stanza, potete scegliere quella che fa al caso vostro. È dotato di timer e telecomando. Inoltre il kit completo per il montaggio è compreso nella confezione. Noi vi consigliamo il modello PACEM77 che può raffreddare stanze di circa 70 mq, spendendo circa 300 euro.

COMFEE’ 5000 BTU. Infine abbiamo un modello molto compatto, ma che sa il fatto suo. Prodotto da Comfee’, questo condizionatore portatile può raffreddare stanze di piccole dimensioni fino a 17 mq. Può anche funzionare come ventilatore e deumidificatore. Viene in dotazione con telecomando e timer. Potete portarlo a casa per meno di 250 euro, un buon investimento per il vostro benessere.

Questi condizionatori necessitano di espellere l’aria calda all’esterno, quindi devono essere montati vicino a una bocchetta di aerazione o una finestra. Nel secondo caso, esistono dei kit di montaggio – se no già compresi nella confezione – per esporre il tubo all’aperto, mantenendo però un buon livello di isolamento. Se volete conoscere altri modelli, potete consultare la guida ai migliori condizionatori portatili su tuttotek.it!

di Alberto Bacchin