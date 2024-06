GPS per trekking ed escursionismo: per un’estate all’insegna dell’avventura

Trekking ed escursioni con un dispositivo GPS, avventure estive!

Un GPS per trekking ed escursioni è un dispositivo essenziale per gli appassionati di avventure all’aperto, progettato per navigare in ambienti naturali come sentieri montani, foreste e deserti. Questi dispositivi utilizzano i sistemi di posizionamento globale (GPS) e GLONASS per garantire una localizzazione precisa anche in aree con copertura limitata.

Il GPS per trekking è dotato di uno schermo a colori ad alta risoluzione, leggibile alla luce del sole e spesso touchscreen. Le mappe topografiche precaricate forniscono informazioni sui rilievi del terreno, altitudini, sentieri, corsi d’acqua e altre caratteristiche naturali.

Questi dispositivi includono una bussola elettronica a tre assi e un altimetro barometrico, che aiutano a determinare la direzione anche quando si è fermi e a rilevare le variazioni di altitudine. La durata della batteria è progettata per essere lunga, spesso oltre le 20 ore, con la possibilità di utilizzare batterie ricaricabili o sostituibili. Inoltre, i GPS per trekking sono costruiti per essere robusti e resistenti agli urti, con classificazioni di impermeabilità come IPX7, che permettono loro di funzionare in condizioni climatiche avverse.

Oltre alle funzioni di base, i GPS per trekking permettono di creare, salvare e seguire anche dei percorsi personalizzati, impostare punti di riferimento e ricevere avvisi quando si devia dal tragitto. Alcuni dispositivi avanzati includono sensori per monitorare la frequenza cardiaca, contare i passi e calcolare le calorie bruciate, oltre a funzioni di emergenza che permettono di inviare segnali SOS tramite reti satellitari in caso di necessità.

Ecco una serie di prodotti e consigli di questa categoria:

Garmin – ⦁ eTrex⦁ 32x: schermo a colori, mappa TopoActive, Multi-GNSS, fino a 25 ore di batteria, bussola elettronica a 3 assi e altimetro barometrico.

Garmin ⦁ eTrex⦁ 10: schermo in bianco e nero e facile da leggere in qualsiasi condizione di illuminazione, resistente e impermeabile, ricevitore GPS ad alta sensibilità.

Per ulteriori dettagli date un’occhiata all’articolo dedicato su tuttotek.it.

di Francesco Messina