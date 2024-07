Amazon Prime Day: cosa sapere per non perdersi le offerte!

Il Prime Day di Amazon si sta avvicinando, con tanti sconti e offerte riservati ai clienti Prime. Vediamo come sfruttarlo al meglio!

Nel bel mezzo dell’estate, come ogni anno, arriva il Prime Day di Amazon. Si tratta – nonostante il nome – di un periodo limitato di 48 ore in cui vengono proposte tantissime offerte e promozioni su centinaia di prodotti. È però un’iniziativa dedicata ai clienti Prime, che pagano un abbonamento per accedere a vari servizi aggiuntivi. Si tratta di una sorta di Black Friday, ma dedicata solo agli abbonati. Tra la frenesia e il marketing aggressivo, può essere difficile orientarsi e trovare le offerte giuste durante l’evento. Ecco quindi quello che c’è da sapere.

I vantaggi dell’abbonamento Prime. L’abbonamento offre una serie di vantaggi. Il più conosciuto è la consegna in 1 giorno su milioni di prodotti e in 2 giorni su molti altri, oltre all’opzione “Prova prima, paga poi”. Inoltre, garantisce l’accesso a un vasto catalogo di film e serie TV con Prime Video, musica senza pubblicità con Amazon Music, una selezione di eBook con Prime Reading e spazio di archiviazione foto illimitato con Photos. Il costo è di 99 euro l’anno, ma potete provare il servizio gratuitamente per 1 mese ed è disponibile uno sconto per studenti.

Diversi tipi di offerte. Già in questi giorni sono attive alcune offerte di warm up. Il grosso arriverà però tra le 00.00 del 16 luglio e le 23.59 del 17 luglio. Saranno disponibili sia offerte a tempo limitato che ha scorte limitate. Alcune offerte saranno accessibili tramite coupon sconto. Ci saranno poi le offerte WOW, con prezzi veramente convenienti, ma che potrebbero durare anche solo pochi minuti.

Attenzione alle truffe. Alle volte qualche venditore tenta di approfittare della frenesia per vendere più facilmente un prodotto a un prezzo abbassato di pochissimo o addirittura identico a quello di listino. Difendersi è molto semplice: basta cercare il prodotto su Google e confrontare il prezzo oppure cercare il prodotto su tracker di prezzo (per esempio camelcamelcamel), siti specializzati che tengono traccia del prezzo di un prodotto nel tempo in un grafico.

Seguire l’evento. Non fatevi prendere dalla foga e seguite l’evento con calma, in attesa di un’offerta veramente vantaggiosa. Provate a fare in anticipo una lista delle cose che vi servono e cercare offerte solo su prodotti di cui avete veramente bisogno. Se avete bisogno di un aiuto in più, potete seguire la sezione offerte di tuttotek.it che vi aiuterà a orientarvi!

di Alberto Bacchin