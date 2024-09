Lamborghini Temerario: un toro Ibrido che innova

Lamborghini ha svelato al mondo la sua ultima creazione, la Temerario, una supersportiva ibrida che segna una nuova era per il marchio del Toro

Lamborghini ha svelato la sua ultima creazione, la Temerario, durante la prestigiosa Monterey Car Week, segnando un momento storico per il leggendario marchio italiano. Questa nuova supersportiva ibrida, che sarà disponibile sul mercato globale dal 2025, rappresenta non solo l’apice della tecnologia automobilistica di Lamborghini, ma anche un cambio di paradigma nella filosofia del brand. Il nome “Temerario”, che in italiano significa “audace” o “impavido”, trae ispirazione da un famoso toro messicano noto per il suo coraggio. Questa scelta riflette perfettamente l’essenza della vettura: un mix di audacia e potenza che sfida i limiti convenzionali delle prestazioni automobilistiche. Lamborghini ha ufficializzato il marchio Temerario presso l’Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale lo scorso luglio, estendendolo non solo al veicolo ma anche a una vasta gamma di prodotti correlati.

Esteticamente, la Temerario evolve il linguaggio stilistico Lamborghini con linee ancora più aggressive e l’uso prominente dell’iconico esagono in vari elementi, dalle luci ai terminali di scarico. Nonostante l’elettrificazione, gli ingegneri Lamborghini hanno dedicato particolare attenzione all’acustica, assicurando che la Temerario mantenga quel sound emozionante caratteristico del marchio.

L’abitacolo, più spazioso rispetto alla Huracán, fonde elementi ispirati alle auto da competizione con il lusso e il comfort tipici di Lamborghini. La plancia integra tre display, incluso uno dedicato al passeggero, e introduce il sistema LAVU per telemetria avanzata e registrazione video. A ciò bisogna anche aggiungere che la Temerario offre una gamma impressionante di modalità di guida: quattro modalità base (Città, Strada, Sport e Corsa) più configurazioni specifiche per la gestione del sistema ibrido, per un totale di 13 settaggi diversi. Debutta anche la “Drift Mode” per i piloti più esperti. Per gli appassionati della pista, Lamborghini propone il pacchetto Alleggerita, che riduce il peso di oltre 25 kg e aumenta l’efficienza aerodinamica del 67%.

Al cuore della Temerario batte un potente motore V8 biturbo da 4 litri, denominato L411, capace di erogare 920 CV. Questo propulsore termico è affiancato da tre motori elettrici strategicamente posizionati: uno tra il V8 e il cambio, e due sull’asse anteriore. Questa configurazione ibrida permette alla Temerario di raggiungere prestazioni mozzafiato. Con questo lancio, la casa di Sant’Agata Bolognese si posiziona all’avanguardia nel segmento delle supersportive ibride, aprendo un nuovo capitolo nella sua storica tradizione di eccellenza automobilistica.

