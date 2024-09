Smart rivoluziona il concetto di SUV elettrico: arriva la #5

Un design dal futuro e prestazioni elettrizzanti: ecco la nuova Smart

La nuova Smart #5 rappresenta un punto di svolta per il marchio sino-tedesco, segnando l’ingresso in un segmento completamente nuovo e ambizioso: quello dei SUV elettrici di medie dimensioni. Con un design moderno e accattivante, la #5 si distingue per le sue linee fluide e dinamiche, che la rendono immediatamente riconoscibile. Se volete saperne davvero di tutto, vi rimandiamo all’articolo dedicato dei ragazzi di tuttotek.it!

Sotto la carrozzeria elegante, la Smart #5 nasconde un cuore tecnologico all’avanguardia. La batteria da 100 kWh, una delle più capienti della categoria, garantisce un’autonomia di circa 550 km nel ciclo WLTP, rendendola ideale per affrontare anche lunghi viaggi senza preoccuparsi di rimanere a corto di energia. Inoltre, il sistema di ricarica rapida a 800 Volt permette di recuperare fino all’80% della carica in tempi record, riducendo drasticamente i tempi di attesa alle colonnine.

L’abitacolo della Smart #5 è caratterizzato da un design pulito e minimalista, con materiali di alta qualità e una cura per i dettagli che sottolinea l’attenzione al comfort e alla raffinatezza. L’ampio spazio a bordo, sia per i passeggeri che per i bagagli, rende la #5 perfetta per affrontare viaggi in compagnia. Il sistema di infotainment di ultima generazione, con schermo touch di grandi dimensioni e connettività completa, offre un’esperienza di guida sempre connessa e intuitiva.

La sicurezza è una priorità assoluta per Smart. La #5 è dotata di una serie di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, che contribuiscono a rendere la guida più sicura e confortevole. Tra questi, troviamo il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e il sistema di frenata automatica d’emergenza.

Con la Smart #5, Smart conferma il suo impegno verso un futuro a mobilità elettrica e sostenibile. La nuova SUV rappresenta un passo importante verso la democratizzazione della mobilità elettrica, rendendola accessibile a un pubblico sempre più ampio.

di Marta Gravina