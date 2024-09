Cuffie con cancellazione del rumore: consigli pratici

La tecnologia di cancellazione attiva del rumore ha rivoluzionato il modo di utilizzare le cuffie. Tuttavia, è importante sapere bene di cosa si tratta.

La riduzione attiva del rumore, anche detta Active Noise Control (ANC), è una tecnologia audio relativamente recente. Questo perché sfrutta l’elaborazione digitale ad alte prestazioni dei segnali audio. In pratica, le cuffie dotate di tecnologia ANC utilizzano dei microfoni esterni per catturare il suono ambientale, analizzarlo ed emettere all’interno dell’orecchio un suono “opposto” che annulla il rumore indesiderato, sfruttando quella che in fisica viene definita interferenza distruttiva. Se ben implementata, questa funzionalità permette di eliminare o ridurre di molto il rumore ambientale.

In molti prodotti economici, però, troveremo una tecnologia meno raffinata e quindi meno efficace o addirittura una riduzione passiva del rumore che semplicemente tenta di isolare fisicamente l’orecchio, per esempio con un cuscinetto in silicone. Spesso indicata solamente con un generico “cancellazione del rumore”, non è proprio allo stesso livello di quella attiva che ha anche il vantaggio di poter essere disattivata in caso di necessità senza rimuovere le cuffie. Non è quindi facile capire se la cancellazione del rumore è buona oppure no. Ecco perché proviamo a darvi noi qualche consiglio!

Qualità al giusto prezzo. Cominciamo con un prodotto per tutti, sia come prezzo che come prestazioni. Le JBL Tune 660BTNC offrono un’ottima qualità audio, un’autonomia di oltre 50 ore nella riproduzione musicale e una buona tecnologia ANC. Potete acquistarle direttamente da qui se siete interessati.

Gaming e videocall. Per chi deve passare molte ore al giorno davanti al PC, l’autonomia non deve rappresentare un problema. Ecco perché delle cuffie cablate come le ASUS ROG Strix Go Core potrebbero essere la soluzione adatta. Per esempio, per chi gioca online oppure chi studia o lavora in modalità smart. Per provarle, potete ottenerle cliccando qui.

Audio sublime. Per chi non vuole nemmeno una sfumatura di nota fuori posto, per chi vuole isolarsi per qualche ora e per chi non bada a spese, ci sono le Bose QuietComfort SC. Combinando la cancellazione passiva con quella attiva, riescono a isolare quasi perfettamente l’ascoltatore. E ovviamente abbiamo tutta la qualità del suono di Bose. Se non volete farvi scappare questo gioiellino tecnologico, cliccate qui!

di Alberto Bacchin