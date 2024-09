Ford Ranger PHEV: pick-up ed elettrico insieme!

Quando la potenza del pick-up si fonde con l’elettrico, l’esperimento di Ford

Il nuovo Ford Ranger PHEV, presentato all’IAA Transportation 2024 di Hannover, rappresenta un’importante innovazione nel settore dei veicoli commerciali elettrificati. Con la sua combinazione di tradizionali capacità off-road e di carico, insieme ai vantaggi della propulsione ibrida plug-in, Ford si propone di ridefinire gli standard del segmento.

Il Ranger PHEV utilizza un avanzato sistema ibrido che unisce un motore Ford EcoBoost a benzina da 2,3 litri con un motore elettrico da 75 kW, supportato da una batteria agli ioni di litio da 11,8 kWh. Questo powertrain eroga una potenza complessiva di 279 CV e una coppia impressionante di 690 Nm, che rappresenta un record nella gamma Ranger, persino superiore alle versioni diesel più potenti. Grazie a queste caratteristiche, il veicolo offre prestazioni eccellenti sia su strada che in fuoristrada, mantenendo la versatilità che ha reso il Ranger un modello di successo.

Per quanto riguarda l’autonomia, il Ranger PHEV è in grado di percorrere oltre 45 km in modalità completamente elettrica, sufficiente per la maggior parte degli spostamenti urbani quotidiani. Questo permette di ridurre le emissioni e i costi del carburante, pur mantenendo la possibilità di affrontare lunghi viaggi grazie al motore a combustione interna. Ford ha dichiarato che il consumo di carburante del Ranger PHEV sarà inferiore rispetto alla versione diesel V6, grazie alla tecnologia ibrida e a sistemi come la frenata rigenerativa.

Una caratteristica innovativa del nuovo Ranger PHEV è il sistema Pro Power Onboard, che trasforma il veicolo in una centrale elettrica mobile, in grado di alimentare attrezzi e dispositivi tramite prese da 230V sia nel cassone che nell’abitacolo. Questo lo rende un’opzione ideale per professionisti e artigiani in movimento.

La produzione del Ford Ranger PHEV avverrà nello stabilimento Ford di Silverton, in Sudafrica, con le prime consegne previste per la primavera del 2025. I preordini saranno presto disponibili.

di Francesco Messina