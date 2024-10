Audi Q5: un restyling di classe per il SUV tedesco

Il SUV premium per un’esperienza di guida senza pari

La casa dei quattro anelli presenta al mondo una nuova interpretazione del suo iconico SUV di medie dimensioni. L’ Audi Q5, da sempre sinonimo di eleganza, tecnologia e prestazioni, si rivela oggi ancora più affascinante, grazie a un restyling che ne esalta le linee e ne arricchisce l’anima. Se volete saperne davvero di tutto, vi rimandiamo all’articolo completo dei ragazzi di tuttotek.it!

Il design esterno, pur mantenendo i tratti distintivi della famiglia Audi, si fa più dinamico e sportivo. Le nuove luci a LED, con la caratteristica firma luminosa a forma di freccia, donano all’auto un look deciso e inconfondibile. La silhouette, filante e muscolosa, sottolinea l’agilità e la potenza del SUV tedesco.

All’interno, l’abitacolo è un tripudio di materiali pregiati e di tecnologie all’avanguardia. Il nuovo sistema di infotainment, con un ampio display touchscreen ad alta risoluzione, offre un’interfaccia intuitiva e una connettività senza limiti. La cura per i dettagli è evidente in ogni elemento, dai rivestimenti in pelle ai comandi ergonomici.

Sotto il cofano, la gamma motori è stata aggiornata per garantire prestazioni brillanti ed efficienza nei consumi. I propulsori a benzina e diesel, tutti turbo compressi, offrono un equilibrio perfetto tra potenza e guidabilità. La versione di punta, la SQ5, equipaggiata con un potente V6 da 367 CV, assicura emozioni forti e prestazioni da sportiva.

Ma la Q5 non è solo un’auto performante, è anche un’oasi di comfort e sicurezza. La sospensione adattiva, di serie su alcuni allestimenti, garantisce un’esperienza di guida fluida e confortevole su ogni tipo di fondo stradale. I numerosi sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo e il lane assist, rendono ogni viaggio più sicuro e rilassante.

La nuova Audi Q5 è disponibile in una vasta gamma di allestimenti, ciascuno caratterizzato da un equipaggiamento specifico e da un livello di personalizzazione su misura. Dalle versioni più sportive S line alle esclusive edizioni di lancio, c’è un’Audi Q5 perfetta per ogni esigenza.

di Marta Gravina