Leapmotor T03: la city car elettrica che rivoluziona la mobilità urbana

In un’epoca di rapida transizione verso la mobilità elettrica, il panorama automobilistico europeo si prepara ad accogliere una new entry che promette di rivoluzionare il segmento delle city car a zero emissioni: la Leapmotor T03.

Frutto di una strategica joint venture tra il gigante Stellantis e l’emergente casa automobilistica cinese Leapmotor. La collaborazione tra Stellantis e Leapmotor non è casuale. Il colosso italo-francese, dopo aver constatato le difficoltà nel produrre veicoli elettrici economicamente accessibili, ha deciso di guardare a Est. Leapmotor, con oltre un decennio di esperienza nella produzione di auto elettriche, è apparsa come il partner ideale. La joint venture, controllata al 51% da Stellantis, mira a commercializzare i veicoli Leapmotor al di fuori della Cina, sfruttando l’expertise tecnologica cinese e la capillare rete distributiva europea di Stellantis. Con una lunghezza di soli 3,62 metri, la T03 si inserisce perfettamente nel segmento A, pur offrendo spazi interni degni di una vettura di categoria superiore. Il design, pur evocando icone europee come Mini e Smart, mantiene una sua personalità distintiva. Nonostante le dimensioni compatte, la T03 sorprende per la sua praticità: un bagagliaio da 435 litri la rende una delle più capienti della categoria, sfidando vetture di segmenti superiori.

L’abitacolo della T03 è un mix interessante di pragmatismo e tecnologia. Pur facendo ampio uso di materiali plastici, la qualità costruttiva è sorprendentemente elevata. I sedili, rivestiti con tessuti imbottiti di buona fattura, e chicche come il tetto panoramico in vetro contribuiscono a creare un ambiente accogliente e moderno. Sul fronte tecnologico, la T03 non fa mancare nulla: un display infotainment da 10 pollici, un quadro strumenti digitale e una suite completa di ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) la pongono al pari di concorrenti più blasonate. La connettività 4G permette il controllo remoto di diverse funzioni via smartphone, dalla climatizzazione all’apertura delle porte. Sotto il cofano, un motore elettrico da 95 CV promette prestazioni vivaci in ambito urbano. La batteria da 37,5 kWh garantisce un’autonomia fino a 270 km nel ciclo combinato, che si estende a circa 400 km in città. Questi numeri la rendono perfetta per l’uso quotidiano urbano e periurbano, con la tranquillità di poter affrontare anche tragitti più lunghi senza ansia da ricarica. La velocità massima è limitata a 140 km/h (effettivi 130 km/h), più che sufficienti per l’uso previsto.

Con il suo mix di praticità, tecnologia e prezzo accessibile, la T03 potrebbe essere la chiave per accelerare l’adozione di massa dei veicoli elettrici nelle città europee. Se riuscirà a mantenere le promesse in termini di qualità e affidabilità, potremmo assistere a una vera e propria rivoluzione nella mobilità urbana sostenibile.

di Lorenzo Apuzzo