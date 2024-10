Sveliamo i segreti delle TV OLED

L’OLED è una delle tecnologie più diffuse nei moderni TV. Ma come funziona e come scegliere il modello migliore? Vediamo!

Sapete cosa c’è dietro lo schermo della vostra TV OLED? Per esteso dovremmo dire ”Organic Light-Emitting Diode”, una tecnologia che sfrutta i diodi organici in grado di emettere luce per riprodurre le immagini dei nostri film e serie preferiti. Ma non preoccupatevi! Non si tratta di microscopici animali o alghe, ma dei semplici composti chimici contenenti carbonio, solitamente dei polimeri ovvero materie plastiche, che emettono luce se attraversati da corrente elettrica. Il vantaggio di questa tecnologia è che i diodi organici possono essere miniaturizzati talmente tanto da ottenere milioni di piccolissimi puntini luminosi sul nostro schermo. Ciò significa che per rappresentare una scena buia, è sufficiente spegnere i puntini corrispondenti alle zone scure, ottenendo così dei neri perfetti e un contrasto elevatissimo.

Vantaggi. I neri perfetti, uniti alla possibilità di regolare ogni singolo pixel, permettono di creare immagini di grande impatto visivo con colori saturi e mantenere un elevato livello di dettaglio anche scene girate al buio. Inoltre, dato che i diodi non utilizzati vengono effettivamente spenti, si risparmia energia.

Scegliere un TV OLED. Gran parte dei TV OLED ha una risoluzione 4K che è più che sufficiente. La dimensione del pannello ovviamente dipende dallo spazio e dalla distanza a cui di visione. Con un 40 pollici possiamo stare ad 1.5 metri circa, con un 50 pollici la distanza ideale sale a circa 2 metri, mentre con un 65 pollici possiamo arrivare quasi a 3 metri. L’HDR è ideale per chi desidera una qualità d’immagine elevata e un realismo sorprendente nei film, mentre il motion smoothing (i noti 120Hz) è essenziale per chi ama seguire lo sport o giocare ai videogiochi con fluidità e precisione. Uno dei principali produttori di TV OLED è sicuramente LG. Tuttavia se quello che vi interessa è la qualità in primis, dovreste considerare i televisori di Sony e Panasonic.

Per saperne di più su come funzionano i televisori e come scegliere quello più adatto a voi, vi invitiamo a leggere la guida completa su tuttotek.it!

di Alberto Bacchin