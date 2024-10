Due gadget che non possono mancare per mantenere il tuo ufficio pulito e salubre

La tecnologia al servizio della pulizia: con questi gadget tech non avrai mai problemi di sporco in ufficio

Anche l’ufficio o un altro luogo di lavoro necessita di essere mantenuto pulito e di essere salubre con una buona qualità dell’aria. Ecco che, quindi, entrano in gioco due gadget fondamentali per la pulizia. Presentiamoli entrambi!

ROBOT ASPIRAPOLVERE:

Un robot aspirapolvere è un dispositivo autonomo progettato per pulire pavimenti aspirando polvere e detriti. Le sue qualità fondamentali includono una buona potenza di aspirazione, che gli permette di raccogliere efficacemente polvere, peli di animali e sporco. Deve anche avere un’ottima autonomia della batteria, in modo da poter coprire grandi superfici senza bisogno di ricariche frequenti. Un sistema di navigazione intelligente è essenziale per garantire che il robot si muova in modo efficiente, evitando ostacoli e mappando le stanze per ottimizzare la pulizia. Spesso molti robot aspirapolvere presentano anche una funzione di lavaggio che migliora non solo il livello della pulizia ma anche la qualità dell’aria. Vi consigliamo uno dei migliori modelli sul mercato per rapporto qualità-prezzo:

LEFANT M1

PURIFICATORE D’ARIA

Un purificatore d’aria è un dispositivo progettato per filtrare e migliorare la qualità dell’aria in ambienti interni, rimuovendo particelle come polvere, pollini, allergeni, fumo e agenti inquinanti. Le qualità che deve avere includono un sistema di filtraggio efficiente, come filtri HEPA, che trattengono le particelle più piccole. Deve essere silenzioso, specialmente se usato in casa o in ufficio, e avere una capacità adeguata alla dimensione della stanza. È importante anche che abbia sensori per monitorare la qualità dell’aria e modalità automatiche per regolare il funzionamento in base alle condizioni dell’ambiente. Ecco uno dei più interessanti da acquistare:

XIAOMI SMART AIR PURIFIER

di Francesco Messina