Smartphone sotto 200 euro? Ecco i migliori

Oggi è ancora possibile portarsi a casa un ottimo smartphone spendendo meno di 200 euro? Certo che sì, basta seguire i nostri consigli

Lo smartphone è uno strumento di cui ormai nessuno può fare a meno. Non si tratta più solo di telefonare e ricevere messaggi, ma anche di gestire le nostre finanze tramite l’home banking, le nostre relazioni sociali tramite i social e molto altro. Tuttavia, i prezzi di molti modelli risultano poco accessibili. D’altra parte, bisogna prestare attenzione perché, acquistando modelli a prezzi troppo bassi, si rischia di ottenere dispositivi inadeguati. Ecco quindi i nostri consigli sui migliori smartphone con un budget massimo di 200 euro.

Xiaomi Redmi Note 12. Si tratta di uno smartphone leggero e sottile, con uno spessore di 8 mm e un peso di 188 grammi. Il Redmi Note 12 ha un display piuttosto ampio da 6,67 pollici con una risoluzione di 2400×1080 pixel, per immagini nitide. Buona anche la fotocamera da 48 megapixel, che permette di scattare foto ad alta risoluzione e girare video in Full HD. Unica pecca: manca il 5G. Si trova spesso sotto i 150 euro su Amazon, un buon affare!

Motorola g54 5G. Ottime specifiche anche per questo Motorola. Partiamo dal display da 6,5″ FHD+ a 120 Hz, che offre una fluidità estrema. Abbiamo anche una fotocamera principale da 50 MP e la possibilità di girare video in FHD. In questo caso, abbiamo anche un modem 5G. Anche il g54 si trova spesso in offerta intorno ai 150 euro su Amazon.

POCO M6 Pro. Questo smartphone, nonostante il nome, offre un po’ di più dal punto di vista tecnico. Un processore più potente e una maggiore dotazione di memoria lo rendono adatto anche a chi ha bisogno di utilizzare molte applicazioni pesanti, come i giochi. La fotocamera principale vanta ben 64 MP ed è compatibile con la ricarica rapida. Saliamo un po’ di prezzo e arriviamo attorno a 180-190 euro su Amazon, ma ne varrà la pena!

E se volete conoscere altri modelli di smartphone a basso costo, date un’occhiata alla guida ufficiale di tuttotek.it!

di Alberto Bacchin