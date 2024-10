Ferrari F80: la nuova supercar di Maranello riscrive le regole della velocità

Ferrari ha appena sollevato il sipario sulla sua ultima creazione: la F80, una supercar destinata a ridefinire i limiti della velocità e delle prestazioni su strada

Nel mondo delle supercar, ci sono momenti che segnano un prima e un dopo. La presentazione della nuova Ferrari F80 è uno di questi. Con 1.200 cavalli di potenza combinata e prestazioni da togliere il fiato, la casa di Maranello ha appena riscritto le regole del gioco nel segmento delle hypercar stradali. La Ferrari F80 non è solo un’auto: è un’opera d’arte in movimento. È il risultato di decenni di eccellenza ingegneristica, iniziati con la Ferrari 288 GTO nel 1984, continuati con la leggendaria F40 del 1987, e proseguiti attraverso la F50, la Ferrari Enzo e l’iconica LaFerrari del 2013.

Con la F80, Ferrari alza ulteriormente l’asticella, confermando la sua leadership nel mondo delle supercar e spingendo i limiti della tecnologia automobilistica. La F80 è una lezione magistrale di aerodinamica applicata. Gli ingegneri di Maranello hanno integrato soluzioni derivate direttamente dalla Formula 1, come l’avanzato S-Duct frontale e un’ala posteriore attiva che si adatta automaticamente alle condizioni di guida. Il risultato? Un carico aerodinamico di 1.050 kg a 250 km/h, un valore che permette alla F80 di rimanere letteralmente incollata all’asfalto anche nelle condizioni più estreme. La carrozzeria, un capolavoro in fibra di carbonio, nasconde centinaia di ore di sviluppo in galleria del vento. L’interno della F80 è una rivoluzione nella rivoluzione.

Controcorrente rispetto alla tendenza attuale, Ferrari ha optato per un ritorno ai comandi fisici, abbandonando l’eccesso di touchscreen in favore di una maggiore immediatezza e precisione nel controllo. Il nuovo volante, riprogettato da zero, offre una visibilità ottimale degli strumenti e un controllo totale su tutte le funzioni della vettura. La posizione di guida, ispirata alle monoposto di Formula 1, permette al pilota di sentirsi un tutt’uno con la macchina. Come da tradizione Ferrari, la F80 sarà prodotta in una tiratura limitata di soli 799 esemplari. Con un prezzo di partenza che sfiora i 3,6 milioni di euro, la F80 è già oggetto del desiderio di collezionisti e appassionati di tutto il mondo. Nonostante l’inizio della produzione sia previsto per il 2025, la domanda ha già ampiamente superato l’offerta, con oltre tre volte il numero di acquirenti rispetto alle unità disponibili. Coloro che riusciranno ad accaparrarsi uno di questi gioielli non solo possederanno una delle supercar più performanti mai costruite, ma anche un pezzo di storia che celebra la maestria ingegneristica e il legame indissolubile tra Ferrari e la velocità.

Per saperne di più potete dare un’occhiata al nostro articolo dedicato su tuttotek.it.

di Lorenzo Apuzzo