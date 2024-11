Leggero come un tablet, potente come un laptop

Conoscete i 2in1 Windows? Si tratta di dispositivi ibridi tra un PC portatile e un tablet. Vediamo perché sono interessanti

Grazie al progresso tecnologico, le dimensioni dei microchip si sono ridotte drasticamente, permettendoci di portare con noi dispositivi sempre più potenti in formati ridotti, come gli smartphone. I tablet, ad esempio, sono nati come “smartphone a schermo più grande,” ideali per fruire di contenuti multimediali, leggere, e prendere appunti. Tuttavia, non sono mai riusciti a sostituire del tutto un laptop in termini di flessibilità e produttività.

Pensiamo a uno studente: un tablet è utilissimo per prendere appunti e studiare, specialmente se dotato di penna, ma quando si tratta di svolgere esercizi di programmazione o utilizzare software specifici, un laptop è spesso necessario. Ecco dove entrano in gioco i PC 2-in-1 Windows, dispositivi che uniscono le funzionalità di un laptop a quelle di un tablet.

I dispositivi 2-in-1 Windows sono dei veri e propri laptop, completi di tutte le funzionalità di un PC portatile, ma possono essere usati anche come tablet grazie allo schermo touch e alla possibilità di utilizzare una penna digitale. Esistono due principali tipologie tecnologiche di 2-in-1:

I convertibili. Sono laptop tradizionali dotati di cerniere a 360°, che permettono di ribaltare completamente lo schermo per usarli come tablet. Solitamente sono più sottili e leggeri rispetto ai laptop standard, con touchscreen e supporto per la penna. Questa tipologia è ideale per chi ha bisogno di un portatile per la maggior parte del tempo, ma vuole la flessibilità di trasformarlo in un tablet per prendere appunti o leggere documenti velocemente.

I tablet 2-in-1. Sono pensati per un uso principale come tablet. In questo caso, l’hardware e la batteria si trovano dietro lo schermo, mentre la tastiera è un supporto removibile, che può essere agganciato solo quando serve scrivere. Questi dispositivi sono ideali per chi cerca un’esperienza tablet completa, ma ha comunque la possibilità di trasformarlo in un PC con la tastiera, perfetto per leggere o guardare serie TV senza l’ingombro della tastiera.

I PC 2-in-1 Windows offrono un equilibrio unico tra la portabilità di un tablet e la potenza di un laptop, permettendo di eseguire attività complesse, come la programmazione o l’utilizzo di software avanzati, senza dover rinunciare alla comodità di uno schermo touch e all’uso della penna per scrivere e disegnare. Se volete saperne di più, consultate la guida ufficiale su tuttotek.it!

di Alberto Bacchin