Tre idee regalo per una casa sempre più smart: dalla pulizia alla sicurezza

Robot aspirapolvere, telecamere di sicurezza e pause caffè

Natale è alle porte e siamo in piena frenesia da regali, anticiparsi è sempre utile ed ecco, dunque, tre idee regalo per una casa sempre più smart: tra piacevoli pause caffè, pulizie in casa e sicurezza esterna ed interna, oggi scopriamo tre dispositivi che rispecchiano queste categorie. Bando alle ciance e iniziamo!

Un robot aspirapolvere è un dispositivo progettato per pulire i pavimenti in modo automatico. È generalmente di forma circolare o ovale, dotato di ruote motorizzate per spostarsi e di sensori per navigare e rilevare ostacoli. Utilizza spazzole rotanti e un sistema di aspirazione per raccogliere polvere, briciole e detriti. Alcuni modelli offrono funzionalità avanzate come il controllo tramite app, la mappatura degli ambienti, la programmazione oraria, e la capacità di tornare automaticamente alla base di ricarica quando la batteria è scarica. Ecco un modello che vi consigliamo di regalare per Natale:

Una telecamera di sicurezza viene utilizzata per monitorare e registrare immagini o video di un’area specifica, al fine di garantire la sicurezza. Può essere installata in ambienti interni o esterni e può operare in tempo reale, trasmettendo le immagini a un monitor o a un’applicazione mobile. Le moderne telecamere di sicurezza spesso includono funzionalità come visione notturna, rilevamento del movimento, audio bidirezionale e archiviazione su cloud o locale. Ecco il nostro consiglio:

Una macchina del caffè smart permette di preparare caffè e altre bevande calde in modo personalizzato e controllabile tramite app o comandi vocali. Può essere programmata per iniziare a funzionare a un orario specifico, regolare l’intensità e la quantità della bevanda, e monitorare parametri come il livello d’acqua o lo stato di manutenzione. Alcuni modelli offrono integrazione con assistenti virtuali come Alexa o Google Assistant. Il nostro ultimo consiglio per questo Natale smart:

di Francesco Messina