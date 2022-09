PlayStation Plus e Xbox Game Pass – I giochi di settembre

Settembre significa scuola, fine delle ferie, fine dell’estate. Riprende l’abituale routine tra casa e lavoro, insomma, ma per fortuna non si ferma l’industria del videogioco, sempre pronta a sollazzare persone in ogni dove. Come ogni mese, poi, PlayStation Plus e Xbox Game Pass si arricchiscono di nuovi videogiochi in regalo, tra virgolette, per tutti gli abbonati. Vediamo cosa possono trovare gli utenti all’interno dei vari servizi a partire dai prossimi giorni.

Se la line up di Plus Essential, il livello meno costoso del servizio, non brilla per nomi altisonanti con il discreto gioco di corse Need for Speed: Heat, il simpatico puzzle indie Toem e il picchiaduro Granblue Fantasy: Versus, tutti disponibili da martedì 6 settembre, quella di Plus Extra e Premium al contrario si arricchirà nel corso del mese di tanti gustosi big.

Tra le varie aggiunte, i nomi che balzano all’occhio sono ovviamente quelli di Assassin’s Creed: Origins, il rilancio del franchise pubblicato nel 2017 e ambientato nell’Egitto di dominazione romana; Watch Dogs 2, open world action dai toni solari e vivaci dedicato al mondo degli hacker; Dragon Ball Xenoverse, classico picchiaduro dal celebre manga e anime di Akira Toriyama; Rayman Legends, uno dei migliori platform 2D dell’ultimo decennio.

Il pezzo più pregiato, e recente, è però l’immenso Deathloop di Arkane Lyon. I creatori di Prey e Dishonored, oggi in mano a Microsoft, hanno confezionato nel 2021 un videogioco maestoso, un action roguelike incentrato sulla ripetizione legato all’effetto farfalla. Intrappolato in un loop temporale nella misteriosa isola di Blackreef, il protagonista Colt si risveglia ogni mattina sulla spiaggia, conscio del fatto che per fuggire dovrà riuscire a eliminare otto bersagli in un solo giorno. Ogni sua azione, anche la più piccola, ha ripercussioni sul resto della giornata e sulla risposta dei nemici, ed è proprio grazie a queste brillanti scelte di design che Deathloop è stato in grado di conquistare critica e pubblico.

Spazio inoltre per qualche chicca per Plus Premium, per gli amanti del classico. Oltre a Syphon Filter 2, il tier più costoso di PlayStation Plus accoglierà l’intera serie di Sly Cooper, il ladro procione protagonista di ben quattro giochi ambientati in tutto il mondo – e non solo.

Per maggior chiarezza, questi sono tutti i giochi per PlayStation Plus previsti a settembre. Le diciture E, X e P indicano la presenza del gioco rispettivamente nel catalogo Essential, Extra e Premium del servizio.

● Need for Speed: Heat (E, X, P) dal 6 settembre

● Toem (E, X, P) dal 6 settembre

● Granblue Fantasy: Versus (E, X, P) dal 6 settembre

● Deathloop (X, P) dal 20 settembre

● Assassin’s Creed: Origins (X, P) dal 20 settembre

● Watch Dogs 2 (X, P) dal 20 settembre

● Rayman Legends (X, P) dal 20 settembre

● Dragon Ball Xenoverse 2 (X, P) dal 20 settembre

● Spiritfarer: Farewell Edition (X, P) dal 20 settembre

● Chicory: A colorful tale (X, P) dal 20 settembre

● Monster Energy Supercross 5 (X, P) dal 20 settembre

● Alex Kidd in Miracle World Dx (X, P) dal 20 settembre

● Rabbid Invasion: The Tv Interactive Show (X, P) dal 20 settembre

● Scott Pilgrim vs. The World: The Game (X, P) dal 20 settembre

● Syphon Filter 2 (P) dal 20 settembre

● The Sly Collection (P) dal 20 settembre

● Sly Cooper 4: Ladri nel Tempo (P) dal 20 settembre

● Bentley’s Hackpack (P) dal 20 settembre

● Toy Story 3 (P) dal 20 settembre

● Kingdom of Paradise (P) dal 20 settembre

La prima metà di settembre per Xbox Game Pass, apparentemente sottotono, è comunque colma di videogiochi che meritano perlomeno di essere provati. Non senza dimenticare che da pochi giorni Death Stranding, l’ultimo gioco di Hideo Kojima, è stato reso disponibile su PC Game Pass, gli abbonati al servizio di casa Microsoft possono sin da ora provare alcune nuove produzioni interessanti.

Il simulatore e adventure Disney Dreamlight Valley, ad esempio, ha già fatto parlare di sé, ritagliandosi una certa notorietà. Il gioco prende tutte le più importanti proprietà della casa di Topolino, da Wall-E a Lilo & Stich passando per La Bella e la Bestia e Il Re Leone, mettendoli insieme in unico mondo nel quale è ambientata l’avventura. Un titolo adatto soprattutto a un pubblico giovane, proprio come DC League of Superpets: The Adventures of Krypto and Ace, in arrivo nel catalogo il 13 settembre e chiaramente ispirato all’omonimo film animato ora nei cinema.

Il divertente You Suck at Parking si sbizzarrisce in sfide, tra giocatore singolo e multiplayer, dove l’obiettivo finale è quello di riuscire a parcheggiare nel miglior modo possibile – “parchieggio perfietto” insomma, alla Ace Ventura. A proposito di giochi di corse, è disponibile da alcuni giorni anche Grid Legends di Codemasters. Per chi è invece in cerca di adrenalinica azione e tanta violenza, ecco Metal: Hellsinger, sparatutto in prima persona in arrivo il 15 settembre nel quale dovrete abbattere infinite orde di demoni e mostri. Il 16 settembre, inoltre, tornerà anche l’immortale Portal 2, uno tra i migliori puzzle game mai creati.

Così come per PlayStation Plus, ecco un pratico elenco per i principali nuovi ingressi di Xbox Game Pass già annunciati per settembre.

● Death Stranding (Pc), già disponibile

● Grid Legends (Console e pc), già disponibile

● Disney Dreamlight Valley: Founder’s Edition (cloud, console e pc), già disponibile

● Opus Magnum (Pc), già disponibile

● Train Sim World 3 (Console e pc), già disponibile

● Ashes of the Singularity: Escalation (Pc), dal 13 settembre

● DC League of Superpets: The Adventures of Krypto and Ace (Cloud, console e pc), dal 13 settembre

● You Suck at Parking (Cloud, console e pc), dal 14 settembre

● Despot’s Game (Console e pc), dal 15 settembre

● Metal: Hellsinger (Xbox Series X, Series S e pc), dal 15 settembre

● Portal 2 (Console e Pc), dal 16 settembre