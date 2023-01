PlayStation Plus e Xbox Game Pass – I giochi di gennaio 2023

Come ogni mese, PlayStation Plus e Xbox Game Pass accolgono anche a gennaio nuovi videogiochi per tutti gli abbonati. Il catalogo dei due servizi è in costante aggiornamento, con Sony e Microsoft che combattono a distanza anche sotto questo importante fronte.

Complice l’arrivo a marzo di Star Wars Jedi: Survivor, il pezzo forte di PlayStation Plus Essential è il prequel Fallen Order, uscito originariamente nel 2019. L’action adventure di Respawn Entertainment, già creatori di Titanfall, fu una vera sorpresa e una boccata d’aria fresca per i videogiochi che portano il nome del famosissimo franchise ideato da George Lucas. Dopo aver tentato in più occasioni la via del multigiocatore, Electronic Arts propose un’intensa e avvincente esperienza single player nei panni di Cal Kestis, giovane Jedi sopravvissuto agli eventi di “Episodio 3: La vendetta dei Sith” ma costantemente in fuga dal malvagio Impero.

Completano l’offerta il curioso platform Axiom Verge 2 e il controverso mmo Fallout 76 di Bethesda. La prima incursione del brand di Fallout nel mondo dei giochi multiplayer non fu ben accolta, specie a causa della carenza di contenuti al momento della sua uscita, ma oggi il titolo è molto differente e ricco di tante attività, tanto che molti giocatori dell’ultima ora lo stanno riscoprendo con successo.

Il catalogo di PlayStation Plus Extra accoglie invece diversi nomi interessanti. Sony ha deciso di dare nuova visibilità a Back 4 Blood, sparatutto successore spirituale dello storico Left 4 Dead di Valve partito col botto ma rallentato dall’inevitabilità del tempo che scorre. Da Capcom arriva poi Devil May Cry 5 Special Edition, ultimo della famosa serie action, mentre per gli amanti delle produzioni fortemente guidate dalla narrativa si segnalano Life is Strange e il suo prequel Before the Storm. Il primo, in particolare, è stato uno dei titoli più apprezzati del 2015. Molto curioso è invece Erica, un vero e proprio film-/videogioco interattivo nel quale gli utenti scelgono come proseguire la storia della giovane protagonista, interpretata da Holly Earl. Gli amanti del retrogaming saranno inoltre felici di sapere che la sezione Premium del servizio si aggiorna con alcuni giochi del passato tra cui l’indimenticabile Syphon Filter 3 di Bend Studio, precursore dei grandi stealth shooter in terza persona.

Per maggior chiarezza, questi sono tutti i giochi per PlayStation Plus previsti a gennaio. Le diciture E, X e P indicano la presenza del gioco rispettivamente nel catalogo Essential, Extra e Premium del servizio.

● Star Wars Jedi: Fallen Order (E, X, P), già disponibile

● Fallout 76 (E, X, P), già disponibile

● Axiom Verge 2 (E, X, P), già disponibile

● Devil May Cry 5 Special Edition (X, P), già disponibile

● Life is Strange (X, P), già disponibile

● Life is Strange: Before the Storm (X, P), già disponibile

● Back 4 Blood (X, P), già disponibile

● Dragon Ball Fighterz (X, P), già disponibile

● Jett: The Far Shore (X, P), già disponibile

● Just Cause 4 (X, P), già disponibile

● Omno (X, P), già disponibile

● Erica (X, P), già disponibile

● Syphon Filter 3 (P), già disponibile

● Star Wars Demolition (P), già disponibile

● Everybody’s Golf 2 (P), già disponibile

La line up di Xbox Game Pass non è ancora pienamente definita per questo mese, ma i titoli già aggiunti e in arrivo sono grandi occasioni da non lasciarsi sfuggire. Il survival Stranded Deep, ambientato su un’isola tropicale, è una novità interessante nel catalogo del servizio, proprio come il souls like Mortal Shell. Continua poi l’approdo della serie jrpg Persona su console Xbox, con altri due capitoli in uscita. A fine mese sarà inoltre la volta degli strategici, con il caratteristico Inkulinati e soprattutto la versione console di Age of Empires 2 Definitive Edition.

Microsoft spera inoltre che Monster Hunter Rise, splendido capitolo dello storico franchise Capcom, possa diventare un nuovo fenomeno di Game Pass dopo il sorprendente High on Life di dicembre. Dopo Monster Hunter World, i giocatori attendono da tempo un nuovo capitolo, e Rise, finora disponibile esclusivamente su Switch e Pc, è un mastodontico gdr action perfetto per i puristi del franchise che amano conoscere e studiare con dedizione ogni singola creatura a cui dare la caccia.

Così come per PlayStation Plus, ecco un pratico elenco per i principali nuovi ingressi di Xbox Game Pass già annunciati per dicembre.

● Stranded Deep (Cloud, console e PC), già disponibile

● Mortal Shell: Enhanced Edition (Cloud, console e PC), già disponibile

● Persona 3 Portable (Cloud, console e PC), dal 19 gennaio

● Persona 4 Golden (Cloud, console e PC), dal 19 gennaio

● Monster Hunter Rise (Cloud, console e PC), dal 20 gennaio

● Age of Empires 2 Definitive Edition (Console), dal 31 gennaio

● Inkulinati (piattaforme ancora da annunciare), dal 31 gennaio