PlayStation Plus e Xbox Game Pass – I giochi di dicembre

PlayStation Plus e Xbox Game Pass, i servizi in abbonamento di Sony e Microsoft, propongono come ogni mese una vasta selezione di videogiochi per tutti gli iscritti, e anche questo mese le novità sono tante.

Partendo da Ps Plus Essential, fa il suo debutto Divine Knockout, picchiaduro platform tridimensionale dallo stile semplice e colorato. Tanta azione e botte da orbi, un po’ il diktat anche di Biomutant, altra produzione inclusa nel servizio. Si tratta di un gioco di ruolo action open world che va a toccare importanti temi ambientali, reimmaginati dal punto di vista di un coraggioso animale guerriero che vuole fare di tutto per salvare il proprio mondo dalla devastazione. L’offerta mensile si completa poi di Mass Effect Legendary Edition, prezioso pacchetto che contiene la trilogia originale della serie targata BioWare rimasterizzata e con alcune meccaniche messe a nuovo. Tre capisaldi assoluti dei Gdr fantascientifici, che chiunque dovrebbe avere tra le proprie esperienze videoludiche.

L’azione è protagonista anche sui tier Extra e Premium di PlayStation Plus, nei quali spiccano vari capitoli della serie Far Cry di Ubisoft tra cui il preistorico Primal; Wwe 2k22, per gli amanti del wrestling; i due titoli della serie La Terra di Mezzo, ispirati alle immortali opere di Tolkien; il soulslike Mortal Shell, forse non perfetto ma comunque intenso. Non mancano alcune gustose chicche per i più piccoli, come Ben 10 e Gigantosaurus: The Game, mentre tra i meno conosciuti spicca il carismatico The Pedestrian, puzzle game a due dimensioni ambientato interamente su cartelli e segnaletica stradale. Si aggiungono come da programma altri titoli del franchise di Yakuza, mentre la sezione dei classici PlayStation, sebbene ancora poco fornita, si arricchisce di alcuni storici brand come Ridge Racer 2 e soprattutto Heavenly Sword, action dell’era Ps3 realizzato da Ninja Theory.

Per maggior chiarezza, questi sono tutti i giochi per PlayStation Plus previsti a dicembre. Le diciture E, X e P indicano la presenza del gioco rispettivamente nel catalogo Essential, Extra e Premium del servizio.

● Mass Effect Legendary Edition (E, X, P), già disponibile

● Biomutant (E, X, P), già disponibile

● Divine Knockout (E, X, P), già disponibile

● Far Cry 5 (X, P), già disponibile

● Far Cry: New Dawn (X, P), già disponibile

● Far Cry Primal (X, P), già disponibile

● Wwe 2k22 (X, P), già disponibile

● Mortal Shell (X, P), già disponibile

● The Pedestrian (X, P), già disponibile

● Judgement (X, P), già disponibile

● Yakuza 6 (X, P), già disponibile

● Yakuza: Like a Dragon (X, P), già disponibile

● La Terra di Mezzo: L’ombra di Mordor (X, P), già disponibile

● La Terra di Mezzo: L’ombra della guerra (X, P), già disponibile

● Evil Genius 2 (X, P), già disponibile

● Ben 10: Power Trip (X, P), già disponibile

● Gigantosaurus: The Game (X, P), già disponibile

● Pillars of Eternity 2: Deadfire (X, P), già disponibile

● Worms WMD (X, P), già disponibile

● The Escapists 2 (X, P), già disponibile

● Adventure Time: I pirati dell’Enchiridion (X, P), già disponibile

● Ridge Racer 2 (P), già disponibile

● Heavenly Sword (P), già disponibile

● Oddworld: Abe’s Exoddus (P), già disponibile

● Pinball Heroes (P), già disponibile

Il servizio Xbox Game Pass non vedrà invece nuove aggiunte al catalogo nella seconda metà del mese, tuttavia la prima parte di dicembre ha saputo regalare una piccola perla il cui esordio è stato da record, numeri alla mano: Squanch Games, studio gestito dal co-autore della serie animata “Rick & Morty”, ha infatti lanciato lo shooter avventuroso High on Life, che tra irriverenza e dialoghi fuori di testa ha saputo conquistare il pubblico diventando il più grande lancio per Game Pass nel corso dell’anno. Per i più giovani c’è anche Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker, un grande ritorno per Traveller’s Tales che ha saputo rivitalizzare la classica formula dei videogiochi Lego proponendo la Galassia immaginata da George Lucas in formato di mattoncino. Da segnalare anche Hot Wheels Unleashed, gioco di corse dedicato alle mitiche macchinine giocattolo, e la stagione finale di The Walking Dead di Telltale Games, che conclude la storia di Clementine.

Così come per PlayStation Plus, ecco un pratico elenco per i principali nuovi ingressi di Xbox Game Pass già annunciati per dicembre.

● Eastward (Cloud, console e PC), già disponibile

● The Walking Dead: Final Season (Cloud, console e PC), già disponibile

● Totally Reliable Delivery Service (PC), già disponibile

● LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker (Cloud, console e PC), già disponibile

● Hello Neighbor 2 (Cloud, console e PC), già disponibile

● Chained Echoes (Cloud, console e PC), già disponibile

● Metal: Hellsinger (Xbox One), già disponibile

● High on Life (Cloud, console e PC), già disponibile

● Potion Craft (Console e PC), già disponibile

● Hot Wheels Unleashed (Cloud, console e PC), già disponibile

● Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Cloud, console e PC), già disponibile