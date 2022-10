PlayStation Plus e Xbox Game Pass – I giochi di ottobre

Inizia il periodo più caldo dell’anno, ludicamente parlando. A partire da ottobre, infatti, usciranno un gran quantitativo di produzioni videoludiche attesissime, da Call of Duty MW2 a God of War: Ragnarok, passando per Gotham Knights, Mario Rabbids 2 e i nuovi Pokemon. Come ogni mese, comunque, anche i servizi in abbonamento di Sony e Microsoft si arricchiscono di nuovi titoli per gli abbonati.

La line up di PlayStation Plus Essential è abbastanza variegata, e i giochi di ottobre brillano. Gli appassionati di corse possono provare Hot Wheels: Unleashed, il gioco dell’italiana Milestone dedicato alle gare con le ben note macchinine della Mattel. Superhot è invece un particolarissimo sparatutto in prima persona che si basa sul concetto di tempo e movimento, uno degli esperimenti più curiosi e riusciti degli ultimi anni. Gli amanti dei supereroi e dell’azione troveranno invece in Injustice 2 il picchiaduro perfetto: lanciato diversi anni fa, il titolo di Netherrealm Studios è ancora oggi un eccezionale esponente del genere, rifacendosi ad alcune classiche serie come Tekken e Street Fighter.

Il catalogo Extra e Premium, invece, odora di déjà vu. Oltre a tanti giochi del franchise di Assassin’s Creed, tra cui spicca l’immenso Odyssey dedicato all’antica Grecia e la remastered del terzo capitolo, ambientato nella tumultuosa Rivoluzione Americana, gli abbonati al servizio potranno mettere le mani su Dragon Quest 11, uno dei migliori giochi di ruolo targati Square Enix della scorsa generazione. Da segnalare anche l’horror psicologico The Medium, e il simpatico multiplayer Naruto to Boruto che farà sicuramente contenti i più giovani. Dopo l’uscita su PlayStation Now lo scorso anno, torna anche a farsi vedere Gta Vice City in versione Definitive Edition, riedizione aspramente criticata all’epoca della sua uscita ma oggi sistemata e senza dubbio il modo migliore per rigiocare l’immortale classico di Rockstar Games.

La sezione Classici del tier Premium, invece, latita di novità succulente. Se da una parte i giocatori possono festeggiare per l’arrivo di tre giochi della serie Yakuza, Limbo e Castlevania: Lords of Shadow, dall’altra si segnala la totale assenza di titoli dell’era PlayStation 1, rimarcando l’apparentemente scarsa attenzione che Sony sta dando al suo stesso patrimonio infinito di videogiochi.

Per maggior chiarezza, questi sono tutti i giochi per PlayStation Plus previsti a settembre. Le diciture E, X e P indicano la presenza del gioco rispettivamente nel catalogo Essential, Extra e Premium del servizio.

● Hot Wheels: Unleashed (E, X, P), già disponibile

● Injustice 2 (E, X, P), già disponibile

● Superhot (E, X, P), già disponibile

● Grand Theft Auto Vice City – The Definitive Edition (X, P), dal 18 ottobre

● Assassin’s Creed Odyssey (X, P), dal 18 ottobre

● Assassin’s Creed III Remastered (X, P), dal 18 ottobre

● Assassin’s Creed Syndicate (X, P), dal 18 ottobre

● Assassin’s Creed Chronicles: China (X, P), dal 18 ottobre

● Assassin’s Creed Chronicles: India (X, P), dal 18 ottobre

● Assassin’s Creed Chronicles: Russia (X, P), dal 18 ottobre

● Dragon Quest XI (X, P), dal 18 ottobre

● Dragon Quest Heroes (X, P), dal 18 ottobre

● Dragon Quest Heroes 2 (X, P), dal 18 ottobre

● Dragon Quest Builders (X, P), dal 18 ottobre

● Dragon Quest Builders 2 (X, P), dal 18 ottobre

● Inside (X, P), dal 18 ottobre

● The Medium (X, P), dal 18 ottobre

● Naruto to Boruto: Shinobi Striker (X, P), dal 18 ottobre

● Hohokum (X, P), dal 18 ottobre

● Yakuza 3 Remastered (P), dal 18 ottobre

● Yakuza 4 Remastered (P), dal 18 ottobre

● Yakuza 5 Remastered (P), dal 18 ottobre

● Limbo (P), dal 18 ottobre

● Ultra Street Fighter 4 (P), dal 18 ottobre

● Castlevania: Lords of Shadow (P), dal 18 ottobre

● Everyday Shooter (P), dal 18 ottobre

Xbox, invece, basa la sua offerta mensile sull’orrore, in piena atmosfera di Halloween. I giochi finora annunciati riguardano la prima metà del mese, ma qualcosa di simile potrebbe arrivare anche per gli ultimi giorni di ottobre.

I pezzi forti di questa collezione di Xbox Game Pass sono certamente Scorn e A Plague Tale: Requiem. Il primo è un horror artisticamente ispiratissimo (gli sviluppatori si sono rifatti al lavoro si HR Giger, artista dietro alle terrificanti creature di Alien), mentre il secondo è il sequel di Innocence, titolo fortemente guidato dalla storia nel quale i due giovani Amicia e Hugo sono ancora una volta chiamati a sopravvivere nell’Europa medievale presa d’assalto dalla Peste Nera, qui reinventata in un mix di storia e magia.

Per ricordare a tutti i fan la conclusione della serie tv The Walking Dead, i cui episodi, gli ultimi dell’undicesima stagione, andranno in onda su Disney+ ogni lunedì fino al 21 novembre, Game Pass offre inoltre le prime due stagioni dell’omonima serie di videogiochi sviluppata da Telltale, abili nella creazione di avventure narrative a bivi. La storia segue la giovanissima Clementine, nel post-apocalittico mondo immaginato da Robert Kirkman dove un virus creato dall’uomo ha tramutato la maggior parte della nostra razza in zombie.

Così come per PlayStation Plus, ecco un pratico elenco per i principali nuovi ingressi di Xbox Game Pass già annunciati per settembre.

● Prodeus (Cloud e console), già disponibile

● Medieval Dynasty (Xbox Series X, Series S), già disponibile

● The Walking Dead: Stagione 1 (pc), già disponibile

● The Walking Dead: Stagione 2 (pc), già disponibile

● Costume Quest (Console e cloud), dall’11 ottobre

● Eville (Console e pc), dall’11 ottobre

● Dyson Sphere Program (pc), dal 13 ottobre

● Scorn (Cloud, Xbox Series X, Series S e pc), dal 14 ottobre

● A Plague Tale: Requiem (Cloud, Xbox Series X, Series S e pc), dal 18 ottobre