Developer Direct – Forza e Redfall i grandi protagonisti dell’evento Xbox

Con il suo Developer Direct, Microsoft non solo avvia la stagione 2023 degli eventi dedicati ai videogiochi, con Nintendo e Sony che restano per ora a guardare, ma offre anche un ampio sguardo a quelle che sono le produzioni first party più attese dell’anno in arrivo su piattaforme Xbox – ma, soprattutto, Xbox Game Pass. Non sono mancate alcune tanto richieste date di uscita, oltre a una divertente sorpresa che ha già riscosso un notevole successo su console e Pc in poche ore dal suo debutto, mentre non c’è nulla da dire su Starfield: come era stato annunciato in precedenza, il gioco non ha presenziato all’evento, e se ne riparlerà nelle prossime settimane, o mesi.

Minecraft Legends, spin-off del videogioco più venduto di sempre, promette di essere innovativo al punto giusto. Mojang, che proprio non ne vuole sapere di allontanarsi da quella grafica cubettosa che è sempre stata il segno distintivo di questa serie, rilancia Minecraft rielaborandolo come una sorta di tower defense misto a mmo, con le dovute precisazioni. I giocatori potranno costruire insieme ai propri amici una base, da far evolvere e allargare nel tempo con risorse, difese, muri di cinta e quant’altro, tutto questo ovviamente per impedire ai team avversari di penetrare nella città e far man bassa dei tesori. La data è fissata al 18 aprile, su console e Pc, per un titolo che sa chiaramente di derivativo mantenendo però quel fascino che da sempre contraddistingue Minecraft.

Derivativo proprio come appare Redfall, la nuovissima produzione di Arkane Austin – la software house che ha dato i natali a Dishonored, Deathloop e Prey, tra i migliori videogiochi dell’ultimo decennio. La struttura sarà simile a quella dei suoi predecessori, mantenendo le atmosfere e le sensazioni da immersive sim in stile Bioshock che Arkane ha sempre utilizzato come riferimento, ma questa volta il team ha puntato molto più in alto. Definito come il videogioco più grande e ambizioso mai creato da Arkane, in Redfall i giocatori otterranno il meglio giocando in compagnia con gli amici, in un vasto open world con interi quartieri da liberare dalle infestazioni dei vampiri. Non mancheranno risorse da scovare, nuovi equipaggiamenti e segreti legati alla misteriosa storia di questo mondo ormai avvolto nelle transilvaniche tenebre, in un gioco che promette di far faville specie per chi ama esperienze sandbox à la Far Cry, tanto per dirne uno. Il gioco sarà disponibile dal 2 maggio su Xbox Series X e S, Pc e Xbox Game Pass.

Gli annunci da Bethesda non sono però finiti qui. Il team di The Elder Scrolls Online ha rivelato ufficialmente Necrom, la prossima grande espansione del gioco multiplayer che introdurrà altre 30 ore di contenuti tra storie, missioni secondarie, nuove aree da visitare e molto altro. Sale poi in cattedra Tango Gameworks che, a sorpresa, annuncia e pubblica istantaneamente il caratteristico Hi-Fi Rush, titolo “rhythm action” dai creatori di The Evil Within e Ghostwire Tokyo nel quale i giocatori devono combattere eseguendo combo a tempo di musica. Pad alla mano, il gioco si è dimostrato un piccolo gioiellino, con una grande direzione artistica capace di regalare enormi soddisfazioni essendo amalgamata con grande cura al gameplay e al combat system, e i giocatori in massa stanno già dimostrando di apprezzare la bellezza di Hi-Fi Rush tra console e Pc.

L’ultimo titolo è purtroppo ancora privo di una data di uscita, se non un generico 2023, ma quello che Microsoft ha mostrato grida alla next gen. Forza Motorsport, rilancio del franchise di corse di Turn 10 Studios, ha le carte in tavola per diventare il simulatore di corse definitivo, un racing game strabordante di contenuti e diretto verso un realismo senza precedenti. Il nuovo video di gameplay, che mette in risalto l’incredibile lavoro sui dettagli svolto dal team, lascia semplicemente a bocca aperta, rendendo davvero difficile in più di un momento capire se ciò che Turn 10 ha mostrato è una sequenza in game o una ripresa diretta della realtà. Se da un lato Gran Turismo 7 su PlayStation non ha saputo soddisfare tutti i fini palati degli ormai non tantissimi appassionati di un genere divenuto di nicchia, Forza Motorsport ha per ora tutte le carte in regola per diventare il punto di riferimento assoluto di questo settore. Chapeau a Microsoft, che ha tenuto nel congelatore la serie per qualche anno per ambire all’eccellenza – e che eccellenza!