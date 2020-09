“A breve possibile apertura del Palabanca a 770 spettatori”

Il Palabanca potrà ospitare, in occasione delle partite casalinghe della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in Superlega, 770 spettatori e non più solo 200. Lo ha dichiarato il vice presidente della formazione piacentina Giuseppe Bongiorni. Si attende l’ok da parte della Regione (in teoria l’ufficialità dovrebbe arrivare domani o comunque nei prossimi giorni).

L’annuncio è arrivato questa sera nell’ambito della presentazione della squadra.

“Il Palabanca è un luogo sicuro – ha spiegato il vicepresidente – e questo grazie al corposo investimento della società. Avremo un tunnel saniticatore con nebulizzatore, due ingressi, cartellonistica, 20 steward formati ad hoc, misurazione temperature, macchine santificazione, dispenser di gel, e poi maxischermi con immagini dei tifosi da casa, fumogeni e tanto altro.

Quindi, già dalla sfida di coppa Italia di domenica prossima contro Cisterna, 770 tifosi potranno godersi la partita direttamente dai seggiolini (santificati) del Palabanca.

