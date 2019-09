Sinistra piacentina in lutto: si è spento Edmondo Ioannilli

Si è spento improvvisamente a 79 anni Edmondo Ioannilli, figura molto nota della Sinistra piacentina, militante del Partito Democratico e coordinatore della Consulta territorio, frazioni e sviluppo economico del Comune di Piacenza.

Ioannilli – laureato con 110 e lode all’università La Sapienza di Roma – era in pensione dopo oltre quarant’anni di lavoro in Enel. Era inoltre impegnato come vicepresidente dell’associazione “Ambiente e Lavoro” e come militante del comitato “Due piazze: Cittadella e Casali”, contribuendo proprio poche settimane fa alle operazioni di pulitura e tinteggiatura dell’ex biglietteria degli autobus.

Ioannilli ha lasciato la moglie, i due figli e sei nipoti. I funerali oggi, alle 16, nella casa funeraria “Porta del cielo” in strada Gragnana.