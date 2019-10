Il brunch, tra la colazione e il pranzo. Stasera a “Pronto in tavola”

Tre semplici idee per preparare un brunch da leccarsi i baffi. Di questo si parlerà nella nuova puntata di “Pronto in tavola”, format incentrato su preparazioni gastronomiche locali e non, che verrà trasmessa stasera alle 20.30 su Telelibertà (canale 98 e 598 del digitale terrestre).

La chef piacentina Debora Saccardi, affiancata dalla giovane conduttrice Laura Fregoni, mostrerà ai telespettatori le ricette per servire ottime “fusioni” fra colazione e pranzo: crespella salata integrale con ricotta alle erbe e tacchino arrosto; croissant salato con uova strapazzate, zucchine e gamberi; crema di yogurt allo zafferano e mirtilli. Il programma andrà in replica venerdì alle 12.30 e domenica alle 19.