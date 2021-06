E’ dedicato al pesce azzurro l’ultimo episodio di “Pronto in tavola” su Telelibertà

Va in onda stasera, venerdì 18 alle 20.30, la quattordicesima e ultima puntata della seconda serie di “Pronto in tavola”, il format culinario di Telelibertà pensato e condotto dalla chef, docente e blogger Debora Saccardi con regia e riprese di Giuseppe Piva, Alessandra Colpo e Davide Franchini. Si chiude con un episodio tutto dedicato al pesce azzurro, ma anche con qualche positiva considerazione sulla stagione della trasmissione che, dopo quasi quattro mesi di programmazione settimanale, se ne va lasciando posto all’estate.

Non c’è due senza tre, dice un vecchio detto, e a quanto pare Saccardi sta già mettendo in fila le idee per una ipotetica terza serie del programma. “I feedback sono andati crescendo puntata dopo puntata; mi hanno scritto in tanti, anche con delle richieste precise sugli argomenti da esplorare. Tra gli aspetti che approfondiremo in un eventuale prosieguo direi senz’altro la cucina wok, la cottura ad induzione in luogo del gas e più spazio ai dolci”.

Intanto, però, pensiamo a goderci questo episodio conclusivo, tutto dedicato al pesce azzurro. Tre preparazioni, come sempre. Dalla bruschetta di alici con salsa rossa cruda alle alici al gratin, passando per degli splendidi tagliolini con cipollotti, uvetta, pinoli e, ovviamente, alici.