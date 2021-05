Barbabietola protagonista alle 20.30 su Telelibertà a “Pronto in tavola”

Dopo il secondo menù della tradizione piacentina presentato la scorsa settimana, questa sera, come ogni venerdì alle ore 20.30 su Telelibertà, a “Pronto in tavola” è di scena un altro episodio di quelli a carattere monografico. Una mezz’ora interamente dedicata alla barbabietola, da non concepire dunque solamente come un contorno ma come ingrediente primario di un tris di preparazioni per comporre un menù completo.

La seconda edizione della trasmissione culinaria di Telelibertà curata e condotta dalla chef piacentina Debora Saccardi, docente e blogger di Liberta.it, con riprese e regia di Giuseppe Piva, Alessandra Colpo e Davide Franchini, giunge così alla sua ottava puntata. Non cambia la formula già rodata, con una predominanza delle inquadrature in soggettiva per concentrarsi al meglio sulle operazioni da compiere e un linguaggio e uno stile alla portata di tutti, all’insegna della condivisione e del piacere di creare con le proprie mani.

Quanto alle preparazioni di cui Debora Saccardi svelerà i segreti, dettagli, storie e curiosità, si comincerà con un intrigante antipasto: crostoni di pane con barbabietola, mela verde e branzino al vapore. Il “primo” sposerà dunque una tipicità emiliano-romagnola come la pasta fresca ripiena: cappelletti rosa ai pinoli con crema di finocchi. Tutti da scoprire, infine, i tortini ciocco barba che Saccardi proporrà come dolce.

IL SERVIZIO DI PIETRO CORVI