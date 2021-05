“Pronto in tavola”: tutto sugli arrosti con Debora Saccardi su Telelibertà

E’ davvero difficile stavolta rintracciare antipasto, primo e secondo, oppure il dolce, nel menù proposto dalla chef, docente e blogger del nostro sito, Debora Saccardi. Il format culinario di Telelibertà “Pronto in tavola” torna in onda come ogni venerdì il 28 maggio alle 20.30 e stavolta porta in scena gli arrosti.

Come ad ogni episodio, Saccardi propone ingredienti, trucchi e segreti per completare in maniera vincente tre preparazioni, immancabilmente caratterizzate da alcuni tratti di fantasia e creatività che nelle sue ricette non mancano mai. Inutile dirlo: stavolta, vegetariani e vegani, avranno il permesso di cambiare canale.

La puntata si aprirà con “un grande classico della domenica” anticipa la chef, ovvero il pollo arrosto, in versione piccantina, accompagnato dalle intramontabili patate al forno. Poi si passerà al magatello (tra i tagli più pregiati ricavati dalla parte alta ed esterna della coscia del bovino) di vitello al sale, con pomodori gratinati: “una vera chicca” promette Saccardi. Infine si chiuderà con una lonza di maiale alle mele, con bouquet di fagiolini “e foglie di porro al posto della classica pancetta”.