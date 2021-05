Primo, secondo e dolce: nel regno dei legumi con “Pronto in tavola” su Telelibertà

Forse non tutti sanno che, i legumi, energetici, nutrienti e proteici, possono essere applicati felicemente anche nella preparazione di dolci. E’ uno degli aspetti più interessanti della nuova puntata di “Pronto in tavola”, il format culinario di Telelibertà con protagonista la chef, docente e blogger del nostro sito Debora Saccardi. Come ogni venerdì sera l’appuntamento si rinnova oggi, 14 maggio, alle ore 20.30 sui canali tivù di Telelibertà e anche in live streaming sul sito. Una mezz’oretta da trascorrere con attenzione tra taccuino e fornelli, guidati dalle sapienti mani e dalle parole efficaci della chef, alla scoperta stavolta dei legumi.

Dopo l’ultimo episodio che ruotava attorno alla barbabietola, ecco un altro breve viaggio “monografico”, organizzato come sempre in tre preparazioni per andare a comporre un menù completo: primo, secondo e dolce. Spazio dunque alla creazione delle crespelle con farina di ceci, carciofi e salsa panna. Dunque, largo ai medaglioni di lenticchie e piselli con cipolle rosse ripiene. E per finire, una torta di fagioli rossi come dolce.

