Antipasto e salvacena: torte salate protagoniste a “Pronto in tavola” su Telelibertà

“Non potevo farle mancare all’appello, perché sono una preparazione irrinunciabile. Non solo come valido antipasto, ma anche come ottimo salva cena”. Parliamo di torte salate e non possiamo che essere tutti d’accordo con Debora Saccardi. La chef piacentina, docente all’istituto Raineri-Marcora e apprezzata blogger del nostro sito, dedica la nuova puntata di “Pronto in tavola” ad uno di quei piatti che grazie alla loro versatilità sanno unire trasversalmente tutti i palati e rendere la vita più facile a chi si occupa della propria economia domestica, di pranzi al sacco, feste e festicciole, ma anche di “schiscette” da portarsi al lavoro.

Le torte rustiche salate sono le protagoniste della nuova puntata della seconda edizione del nostro format culinario, in onda il 4 giugno alle 20.30 come ogni venerdì su Telelibertà, sui canali del digitale terrestre e in live streaming online.

“Proporrò il tema torte salate in tre differenti versioni” anticipa Saccardi, fedele alla formula “tris” che è uno dei marchi di fabbrica di ogni episodio. Si partirà con una intramontabile ricetta tipicamente piacentina, ovvero la torta di patate. Si proseguirà con una interpretazione internazionale della pietanza, passando attraverso la quiche Lorraine. E si chiuderà con la rovesciata di pomodorini, ovvero la particolare rivisitazione di un dolce, in versione salata.