Sformati e timballi sfiziosi nel penultimo episodio di “Pronto in tavola”

Dopo settimane di ricette, preparazioni, idee gustose e mai banali, sta per concludersi anche la seconda edizione di “Pronto in tavola”. Scocca l’ora della penultima puntata per il format culinario di Telelibertà condotto da Debora Saccardi, chef, docente e blogger del nostro sito Liberta.it, con regia, riprese e montaggio di Giuseppe Piva, Alessandra Colpo e Davide Franchini. L’appuntamento è come sempre di venerdì sera, l’11 giugno alle ore 20.30, sui canali del digitale terrestre e in live streaming online.

“La puntata di questa settimana è tutta dedicata agli sformati di pasta e riso che siamo soliti chiamare anche timballi; un tipo di preparazione con radici davvero lontane, risalenti al Medioevo” anticipa Saccardi. Che, come ad ogni episodio, proporrà tre ricette.

Si partirà con una bomba di riso di ispirazione piacentina, “con carne di faraona al posto di quella di piccione, più difficile da trovare”. Dunque, un particolare savarin di anellini allo zafferano con piselli, prosciutto cotto e salsa panna. Per concludere, timballino di zucchine e sedanini con salsa pomodoro, mozzarella e polpettine di carne. Il tutto, condito come sempre da consigli e curiosità alla portata di tutti.